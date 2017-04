Papież: Nie ulegajmy daremnej i nieskutecznej logice strachu

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

We mszy w Carpi uczestniczyło około 70 tysięcy wiernych.

W homilii wygłoszonej na placu w mieście Franciszek podkreślił, że Jezus daje wzór, jak zachowywać się w obliczu cierpienia. "Nie ucieka przed cierpieniem, które należy do życia, ale nie pozwala się uwięzić przez pesymizm" - dodał.

"Można stać po stronie grobu albo po stronie Jezusa" - zauważył Franciszek. Następnie dodał: "Są tacy, którzy zamykają się w smutku, i tacy, którzy otwierają się na nadzieję".

Zwracając się do mieszkańców terenów dotkniętych przez trzęsienie ziemi, papież zaznaczył: "Są tacy, którzy pozostają w pułapce ruin życia, i tacy, jak wy, którzy z Bożą pomocą podnoszą gruzy i odbudowują z cierpliwą nadzieją".

Franciszek zachęcał: "Nie pozwólmy dać się uwięzić przez pokusę pozostania samymi i nieufnymi, by opłakiwać to, co nam się przydarzyło".

"Nie ulegajmy daremnej i nieskutecznej logice strachu, powtarzania z rezygnacją, że wszystko idzie źle i nic nie jest już tak, jak kiedyś. To jest atmosfera grobu" - powiedział.

Papież apelował o to, by "wydostać się z zastoju smutku bez nadziei" i "rozwiązać bandaże strachu, które uniemożliwiają marsz". Wskazał: "Jezus mówi nam wszystkim: Nie lękajcie się".

Na zakończenie mszy papież modlił się za ofiary powodzi i lawin błotnych w Kolumbii, w których zginęło ponad 250 osób, a około 200 jest zaginionych.

Następnie Franciszek oświadczył: "Śledzę z wielkim zaniepokojeniem to, co dzieje w Wenezueli i Paragwaju". Tak odniósł się do niepokojów w obu tych krajach: politycznych napięć i protestów w Wenezueli i gwałtownych starć w Paragwaju.

"Modlę się za ich ludność, tak bardzo mi drogą i zachęcam wszystkich, by wytrwali niestrudzenie i unikając wszelkiej przemocy w poszukiwaniach rozwiązań politycznych" - dodał papież. Zaapelował także o pokój i położenie kresu nienawiści i przemocy w Demokratycznej Republice Konga.