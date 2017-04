Papież: Wyłączmy radio i telewizor, pomyślmy o naszym życiu

Zwracając się do uczestników mszy, papież powiedział: "Zachęcam was, by dzisiaj znaleźć 5-10 minut na to, aby usiąść, bez radia, bez telewizji i pomyśleć o swojej własnej historii; o błogosławieństwach i tarapatach, o wszystkim".

- Jestem pewien, że pośród niedobrych rzeczy, które wszystkich nas spotykają w życiu, jeśli to zrobimy, odkryjemy piękno miłości Boga, piękno jego miłosierdzia, piękno nadziei - mówił Franciszek, którego słowa przytoczyło Radio Watykańskie.

- I jestem pewien, że wszyscy będziemy pełni radości - dodał papież.

Wskazał, że warto zatrzymać się na chwilę i "popatrzeć na nasze korzenie, na naszego Ojca", który "uczynił z nas lud, stworzył niebo pełne gwiazd, plaże pełne ziarenek piasku".