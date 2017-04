Papież Franciszek w Niedzielę Palmową: Jezus nie chce, by podziwiano go na fotografiach w internecie

W homilii na placu Świętego Piotra papież zauważył, że uroczystość Niedzieli Palmowej ma "podwójny smak, słodki i gorzki, jest radosna i bolesna". - Celebrujemy w niej Pana, który wkracza do Jerozolimy i zostaje okrzyknięty przez swoich uczniów królem. Jednocześnie uroczyście głoszony jest ewangeliczny opis Jego męki - podkreślił.

Jezus wjeżdżający do Jerozolimy - mówił papież - "nie jest fantastą szerzącym iluzje, jakimś prorokiem 'new age', sprzedawcą dymu". - Nie, jest kimś zupełnie innym: wyraźnie określonym Mesjaszem, z konkretnymi rysami sługi, sługi Boga i człowieka, który idzie na mękę, jest wielkim cierpliwym ludzkiego cierpienia - wskazał. Wierni, zauważył papież, myślą o doznanych przez Jezusa "oszczerstwach, zniewagach, sidłach, zdradach, opuszczeniu, o niesprawiedliwym osądzeniu, o ciosach, biczowaniu, o koronie cierniowej", "o Drodze Krzyżowej, aż po ukrzyżowanie".

Franciszek położył nacisk na to, że Jezus tym, którzy chcą iść za nim, nigdy nie obiecywał zaszczytów i sukcesów. - Ewangelie mówią jasno: zawsze ostrzegał swoich przyjaciół, że taka była Jego droga i że ostateczne zwycięstwo będzie musiało przejść przez mękę i krzyż. Dotyczy to także nas - wskazał.

Papież stwierdził, że aby wiernie iść za Jezusem, należy czynić to nie słowami, ale w czynach. Prośmy o to - zachęcał - "byśmy mieli cierpliwość znoszenia naszego krzyża; aby go nie odrzucać, nie pozbywać się go, ale patrząc na Niego, przyjąć go i nieść dzień po dniu".

Jezus - mówił Franciszek - "nie żąda od nas, byśmy podziwiali Go na obrazach lub fotografiach, albo też na krążących w sieci wideo". - Jest obecny w wielu naszych braciach i siostrach, którzy obecnie, dzisiaj znoszą cierpienia, tak jak On: cierpią z powodu niewolniczej pracy, cierpią z powodu dramatów rodzinnych, z powodu chorób, cierpią z powodu wojen i terroryzmu, ze względu na interesy, które uruchamiają broń i sprawiają, że zadaje ciosy - wymienił.

Papież wspomniał o mężczyznach i kobietach "oszukanych, pogwałconych w swej godności, odrzuconych" i dodał, że Jezus jest w nich obecny w każdym z nich. - Z tym zniekształconym obliczem, tym urywanym głosem prosi, aby się Nim zainteresować, aby Go uznać, kochać - podkreślił. - Nie mamy innego Pana poza Nim: Jezusa, pokornego króla sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju - wskazał Franciszek. Przypomniał też, że od 32 lat wymiar Niedzieli Palmowej wzbogaca to, że obchodzony jest wtedy Światowy Dzień Młodzieży; w tym roku - przypomniał - na szczeblu diecezjalnym.

Na mszę przybyły delegacje młodych ludzi z całego świata, wśród nich przedstawiciele komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w zeszłym roku oraz reprezentacja z Panamy, gdzie ŚDM odbędą się za dwa lata.

Mszę na placu Świętego Piotra poprzedziła procesja z gałązkami palmowymi i oliwnymi.