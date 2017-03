Watykan: Życzenia dla papieża w czwartą rocznicę jego wyboru

Watykańskie biuro prasowe nie poinformowało o żadnej aktywności czy papieskich audiencjach w dniu rocznicy. Nie jest ona obchodzona.

Franciszek odpoczywa po intensywnej niedzieli, gdy spotkał się nie tylko na tradycyjnej modlitwie Anioł Pański z tysiącami wiernych, ale także złożył trzygodzinną wizytę w parafii na przedmieściach Rzymu.

Depeszę z życzeniami wystosowała do papieża między innymi Konferencja Episkopatu Włoch. Włoscy biskupi wyrazili w niej "czterokrotne podziękowania".

"Dziękujemy za umieszczenie miłosierdzia w centrum pontyfikatu" - podkreślili. "Dziękujemy Waszej Świątobliwości za wzór, jaki daje swą prostotą i bliskością, poprzez który przekazuje światu prawdę ewangelicznego orędzia" - dodali. W dalszej części życzeń włoski episkopat napisał: "Dziękujemy za niestrudzone zachęty do tego, by nie ulegać mentalności obojętności i rozpaczy, lecz być żyć w duchu bliskości inspirowanej przez ufność i nadzieję". "Dziękujemy - głosi przesłanie - za niekończącą się prośbę o modlitwę, narzędzie błogosławieństwa i duchowego dobrodziejstwa dla wszystkich".

W poniedziałkowym wywiadzie dla Radia Watykańskiego sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin zwrócił uwagę na to, że Franciszek kładzie nacisk na to, że reformowany przez niego Kościół musi być "coraz bardziej autentyczny", "zdjąć z siebie skorupę, jaka nagromadziła się w jego historii" i "błyszczeć Ewangelią".

"Taki jest fundamentalny sens reformy i dlatego papież nalega na reformę serca" - powiedział kardynał Parolin. Wyznał też: "To, co w papieżu Franciszku robi na mnie wrażenie, to fakt, jak poprzez wiarę odczytuje rzeczy, sytuacje". Jak mówił kardynał Parolin, uderzający jest głęboki spokój, z jakim papież podchodzi do najtrudniejszych nawet sytuacji, a także jego odwaga w podążaniu naprzód.

Tuż przed czwartą rocznicą wyboru media w Ameryce Południowej podały, że na początku przyszłego roku Franciszek odwiedzi po raz pierwszy jako papież swą ojczystą Argentynę, a także Chile i Urugwaj. Watykan nie potwierdził tych doniesień.