Papież Franciszek: Nie pojedziemy do raju karetą

W katechezie w Środę Popielcową w czasie audiencji na placu Świętego Piotra z udziałem około 10 tys. osób papież oznajmił, że dzięki Jezusowi ludzie są zbawieni z „niewoli grzechu”.

- Ale to nie znaczy, że zrobił wszystko i my nie musimy już nic robić, że On przeszedł przez krzyż, a my pojedziemy do nieba karetą - podkreślił Franciszek.

Wielki Post, jak przypomniał, jest „sakramentalnym znakiem nawrócenia”, „pielgrzymki od niewoli ku wolności, którą zawsze trzeba ponawiać”. W tej pielgrzymce, wskazał papież, „kształtuje się sama nadzieja”.

- Wszystkie próby, pokusy, złudzenia i miraże, to wszystko służy ukształtowaniu silnej, niezłomnej nadziei - powiedział Franciszek. "Z otwartym sercem - dodał – wchodzimy dzisiaj w Wielki Post. Czując się świętym Ludem Bożym zaczynamy z radością tę drogę nadziei”.

Zwracając się do Polaków, papież powiedział: „Środa Popielcowa przypomina nam o kruchości życia człowieka i świata" i przywołał słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

- Ten dzień zachęca nas do patrzenia na życie w świetle nauczania Pana Jezusa: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" i wzywa wszystkich do przemiany serc - dodał.

Franciszek przypomniał też słowa świętego Pawła: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”. Wyraził nadzieję, że znak popiołu i te słowa wzmocnią wielkopostną refleksję.

Po południu na rzymskim Awentynie papież będzie przewodniczyć uroczystościom Środy Popielcowej.