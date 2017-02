Papież Franciszek: Nie wolno się mścić

Zwracając się do wiernych zebranych w południe na modlitwie Anioł Pański w Watykanie, papież podkreślił, że "rewolucja chrześcijańska" ukazuje "prawdziwą sprawiedliwość" i przewyższa zasadę "oko za oko, ząb za ząb". - Ta starożytna zasada nakazywała wymierzanie przestępcom kar równych wyrządzonym szkodom: śmierć temu, kto zabił, amputację temu, kto zranił - przypomniał.

Papież zauważył jednak, że "Jezus nie każe swoim uczniom znosić zła, ale reagować, lecz nie innym złem, a dobrem". - W ten sposób przerywa się łańcuch zła i naprawdę zmienia się stan rzeczy - podkreślił.

Papież wyjaśnił, że zło nie jest "brakiem dobra" i nie można wypełnić go inną próżnią, lecz jedynie "pełnią", a więc dobrem. - Dla Jezusa wyrzeczenie się przemocy może prowadzić także do rezygnacji ze słusznych praw - dodał Franciszek i podał przykład zachęty do "nadstawienia drugiego policzka". Ta rezygnacja - zaznaczył - nie oznacza jednak ignorowania i zaprzeczania wymogom sprawiedliwości.

- Przeciwnie, miłość chrześcijańska, która wyraża się w sposób szczególny w miłosierdziu, stanowi wyższą realizację sprawiedliwości – oświadczył papież. Położył nacisk na konieczność dokonywania rozróżnienia między sprawiedliwością a odwetem. - Odwet nie jest nigdy sprawiedliwy - oznajmił.

Franciszek wskazał też na obowiązek miłowania wrogów. To nie oznacza - zastrzegł - aprobaty dla wyrządzonego przez nich zła, ale "wielkoduszną perspektywę". Przypomniał też: "Ileż nieprzyjaźni jest w rodzinach". - Nieprzyjaciółmi są ci, którzy mówią o nas źle, którzy nas oczerniają i krzywdzą. Nie jest łatwo to strawić. Jesteśmy wezwani, aby im wszystkim odpowiedzieć dobrem, które też ma swoje strategie, inspirowane przez miłość – podkreślił Franciszek.

W czasie spotkania z wiernymi papież apelował o położenie kresu przemocy w prowincji Kasai Środkowe w Demokratycznej Republice Konga. - Bardzo cierpię z powodu ofiar, szczególnie wielu dzieci oderwanych od rodzin i szkół i wykorzystywanych jako żołnierze. Dzieci-żołnierze to tragedia - ocenił.

Franciszek powiedział, że myśli też o narodzie Pakistanu, dotkniętym w ostatnich dniach przez "okrutne zamachy terrorystyczne". - Módlmy się gorąco o to, aby każde serce twarde z nienawiści nawróciło się na pokój, zgodnie z wolą Boga - apelował Franciszek.