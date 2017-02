Watykan: Pierwsze w historii przesłanie papieża Franciszka na finał Super Bowl

W przesłaniu wideo w związku z finałem, jaki zostanie rozegrany w Houston w Teksasie, papież powiedział po hiszpańsku: "Wielkie wydarzenia sportowe, takie jak Super Bowl, są wysoce symboliczne i pokazują, że możliwa jest budowa kultury spotkania i świat pokoju".

"Uczestnictwo w aktywności sportowej sprawia, że wykraczamy poza naszą osobistą wizję życia - i w zdrowy sposób - uczymy się znaczenia poświęcenia, wzrastania w klimacie szacunku i wierności regułom" - podkreślił Franciszek.

"Niech tegoroczny Super Bowl będzie znakiem pokoju, przyjaźni i solidarności dla świata" - dodał papież na zakończenie.

Agencja Ansa zwraca uwagę na to, że papież skierował swe przesłanie po hiszpańsku, a więc do milionów ludzi mówiących tym językiem w USA. Ponadto wskazuje też na kontekst, jakim są polemiki i napięcia, do których doszło w Stanach Zjednoczonych w związku z pierwszymi decyzjami prezydenta Donalda Trumpa.

W niedzielnym finale ligi futbolu amerykańskiego NFL zagrają New England Patriots i Atlanta Falcons.