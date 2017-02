Papież modlił się za uchodźców, zwłaszcza za muzułmanów Rohingya

Franciszek nawiązał do obchodzonego w środę wspomnienia liturgicznego świętej Józefiny Bakhity, której 70. rocznica śmierci przypada tego dnia. Beatyfikował ją i kanonizował św. Jan Paweł II.

Urodzona w prowincji Darfur w Sudanie Bakhita została jako dziecko porwana przez handlarzy niewolników. Gdy miała 15 lat, wykupił ją włoski konsul i zabrał ze sobą do Włoch, gdzie pracowała jako służąca. Zbliżyła się do wiary katolickiej, została zakonnicą.

Papież mówiąc o tej świętej podkreślił, że była niewolnicą w Afryce, „wyzyskiwaną i upokarzaną”, ale „nie straciła nadziei”. Papież dodał, że „jako migrantka przybyła do Europy”.

- Módlmy się do świętej Józefiny Bakhity za wszystkich migrantów i uchodźców, za wyzyskiwanych, którzy tyle cierpią, a mówiąc o wypędzanych migrantach i wykorzystywanych chciałbym dzisiaj szczególnie pomodlić się z wami za naszych braci i siostry Rohingya - powiedział papież przywołując społeczność muzułmańską zmuszaną do ucieczki z Birmy. Jest ona uważana za najbardziej prześladowaną mniejszość na świecie.

- Błąkają się z jednego miejsca w drugie, bo nikt ich nie chce. To ludzie dobrzy, pokojowo nastawieni. Są dobrzy, nie są chrześcijanami, to nasi bracia i siostry - mówił Franciszek. Następnie podkreślił: „Cierpią od lat, są torturowani, zabijani po prostu za to, że niosą dalej swe tradycje, swą wiarę muzułmańską. Módlmy się za nich”.

Podczas audiencji w Auli Pawła VI papież mówił, że środa jest dniem modlitwy i refleksji na temat walki z handlem ludźmi. W tym roku, jak wyjaśnił, dedykowany jest on przede wszystkim dzieciom i młodzieży.

- Zachęcam wszystkich, którzy w różny sposób pomagają zniewolonym i wykorzystywanym nieletnim w wyzwoleniu się z tej opresji - mówił papież. Zaapelował do rządów, by zwalczały tę „plagę”. - Potrzebny jest każdy wysiłek, by pokonać to haniebne i niedopuszczalne przestępstwo - wezwał Franciszek.

Zwracając się do Polaków nawiązał do przypadającego w sobotę, w uroczystość Matki Bożej z Lourdes, Światowego Dnia Chorego.

Jak przypomniał Franciszek, ustanawiając w 1992 roku ten dzień święty Jan Paweł II napisał, że ma on być "dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, by rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa”.

- Niech ten dzień budzi w nas wrażliwość i pragnienie niesienia materialnego i duchowego wsparcia chorym, którzy żyją pośród nas - mówił do Polaków papież.