Arcybiskup Wiktor Skworc zaopiekował się rodziną z Aleppo

Kuria podała, że wsparciem abp. Skworca – który w ten sposób przyłączył się do akcji Caritas Polska „Rodzina rodznie” - zostali otoczeni Eliam Ibrahim Homsi wraz z żoną Ranią Joseph Batikha oraz trójka ich dzieci. To bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu. "W wojnie stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną" - pisze Caritas Polska o rodzinie z Aleppo.

Program pomocy dla ofiar konfliktu zbrojnego „Rodzina rodzinie” został uruchomiony na początku października. Jest on przygotowany przez Caritas Polska na prośbę Konferencji Episkopatu Polski. Do tej pory ponad 1100 rodzin syryjskich poszkodowanych w wojnie zostało objętych opieką przez Polaków biorących w nim udział.

Również archidiecezja katowicka chce się w sposób szczególny w ten program zaangażować. W odczytywanym w niedzielę w kościołach "Słowie na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju" abp Skworc apeluje, aby każda parafia archidiecezji pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie.

Zwracając się do wiernych abp Skworc przypomina, że rok 2017 to m.in. Rok św. Brata Alberta, który rozpoczął się 25 grudnia 2016 r., czyli w dniu 100. rocznicy śmierci Alberta Chmielowskiego, i potrwa do kolejnych świąt Bożego Narodzenia.

"Niech ten czas będzie okazją do kontynuowania dzieł miłosierdzia. Do ich podejmowania wezwał nas papież Franciszek w Liście apostolskim +Misericordia et Misera+, napisanym na zakończenie Roku Miłosierdzia. Przykład charytatywnych działań św. Brata Alberta może stać się inspiracją do wyrażenia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić, realizując temat roku duszpasterskiego: 'Idźcie i głoście'" - wskazał hierarcha.

Na stronie internetowej: www.rodzinarodzinie.caritas.pl można dowiedzieć się, jakie są konkretne potrzeby tamtejszych rodzin i w jaki sposób można im pomóc. Rodzinom mogą pomagać poszczególne rodziny, osoby indywidualne, stowarzyszenia i wspólnoty oraz parafie.