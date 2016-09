Ruszyły licytacje samochodów, którymi jeździł papież Franciszek

Samochody z tablicami rejestracyjnymi: K1 POPE i kolejnymi K2 oraz K3, posiadają certyfikaty dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Bogdana Korduli, oparte na oświadczeniach BOR-u, że były używane przez papieża Franciszka podczas jego pobytu w Polsce.

Ich cena wynosi ok. 80 tys. zł, ale organizatorzy aukcji spodziewają się, że zostanie znacznie przekroczona. Dwa samochody z wystawionych na aukcję od wtorku będą prezentowane w Krakowie i Warszawie. Czwarty samochód nie został wystawiony na aukcję i będzie przeznaczony na potrzeby krakowskiej Caritas.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży aut oraz z licytacji specjalnie przygotowanych cegiełek zostaną w całości przekazane na cele prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej akcji charytatywnej "Misericordes".

Celami akcji są: zakup mobilnej kliniki dla uchodźców z Syrii w Libanie, a także zakup wyposażenia domu dla osób starszych i niepełnosprawnych "Dom Miłosierdzia" oraz magazynu żywności "Chleb Miłosierdzia", wybudowanych w Brzegach z okazji Światowych Dni Młodzieży.

Akcja jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka o materialne owoce Roku Miłosierdzia.

"Miałem ten przywilej, że jeździłem tymi samochodami z ojcem świętym. Widziałem, że ojciec święty był zadowolony z tych samochodów, ponieważ jemu chodzi o obraz Kościoła, który stara się być Kościołem ubogim i dla ubogich. (…) Nie są to wielkie samochody, są one dostępne dla ludzi, a jeśli sprzedamy je dobrze, to będziemy mogli pomóc innym" – powiedział metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz. "Cieszę się, że ŚDM nadal trwają, bo przecież sprzedaż tych samochodów to realizacja idei ojca świętego Franciszka kościoła ubogiego dla ubogich" – dodał kardynał.

Samochody można licytować pod adresem: charytatywni.allegro.pl/papamobile. "Sportsvan to przede wszystkim samochód rodzinny, to auto niezwykle przestronne i wygodne. Pod maską znajduje się silnik o mocy 110 kM, automatyczna skrzynia DSG; jedyna opcja z listy wyposażenia dodatkowego, która została wybrana, to dywaniki" – powiedział o sprzedawanych samochodach rzecznik Volkswagen Group Polska Tomasz Tonder.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej udało się już zebrać część pieniędzy na klinikę mobilną i dwa budynki w Brzegach, które są już doposażane. "Dom Miłosierdzia" ruszy od października i będzie domem środowiskowego wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, a na jego piętrze znajdą się tzw. mieszkania chronione dla osób potrzebujących.

Drugi budynek - tzw. "Dom Chleba" - jest centrum logistycznym Caritas Archidiecezji Krakowskiej do przechowywania i dystrybucji żywności bezpośrednio do parafii i praktycznie rozpoczął już działalność. Na systematyczną pomoc będzie mogło liczyć ok. 80 tys. mieszkańców.

W pierwszym etapie projektu „Misericordes”, zorganizowanego przez krakowską Caritas, w ramach którego zbierano datki i licytowano papieskie pamiątki, udało się zebrać blisko 200 tys. zł. Wśród licytowanych pamiątek znajdował się m.in. papieski rower Colnago (40 tys. zł), kopia ręcznie haftowanej stuły papieskiej (33 tys. zł) i buty wykonane dla papieża (28 tys. zł).

Światowe Dni Młodzieży 2016 pod hasłem "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" odbyły się w Krakowie i w Wieliczce w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Polska była po raz drugi gospodarzem takiego spotkania - poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 r. w Częstochowie.