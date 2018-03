Oscary 2018: Co powiedziała Frances McDormand?

- Zostawię was dziœ wieczór z dwoma słowami: "Inclusion rider" - powiedziała podczas gali wręczenia Oscarów zdobywczyni Oscara za najlepszš pierwszoplanowš rolę żeńskš w filmie "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" Frances McDormand.

Czym jest "inclusion rider"? To nazwa klauzuli, której wpisania do kontraktu może domagać się aktor, a której umieszczenie w umowie oznacza, że przy produkcji filmu należy uwzględnić parytety przy zatrudnianiu przedstawicieli obu płci, albo różnych ras.

Dziękujšc bliskim za wsparcie, aktorka podkreœliła, że jej mšż Joel Coen i syn Pedro to "dwie osoby dobrze wychowane przez ich feministyczne matki". - Ceniš siebie nawzajem i wszystkich wokół siebie. Wiem, że jesteœcie ze mnie dumni - mówiła.

Następnie McDormand postawiła otrzymanš statuetkę na ziemi i wezwała wszystkie kobiety nominowane do Oscarów obecne na gali przyznania nagród, by powstały z miejsc. - Meryl, jeœli ty wstaniesz, to wszystkie wstanš - apelowała do Meryl Streep.

Kiedy kobiety wstały z miejsc McDormand zaapelowała, by wszyscy obecni na sali rozejrzeli się wokół siebie. - Wszystkie mamy historie do opowiedzenia i projekty do sfinansowania. Nie rozmawiajcie z nami o tym dziœ wieczorem. Zaproœcie nas do swoich biur za kilka dni, albo przyjdŸcie do naszych biur, jak wam wygodniej. A my opowiemy wam o nich (projektach) - dodała aktorka.

Tegoroczna gala oscarowa przebiegała w cieniu afery z udziałem znanego producenta filmowego Harveya Weinsteina. Weinstein miał przez lata molestować aktorki i inne kobiety z branży filmowej. Kiedy fakt ten ujawnił "New York Times" kolejne kobiety zaczęły mówić głoœno o przypadkach molestowania, które je spotkały co zaowocowało narodzinami ruchu #metoo.