Oscary 2018: Polityczne wątki na gali wręczenia nagród

Podczas tegorocznej gali oscarów nie zabrakło odniesień do skandalu z udziałem Harveya Weinsteina i ruchu #metoo, a także antyimigranckiej polityki Donalda Trumpa.

- Oscar skończył 89 lat, to oznacza, że prawdopodobnie siedzi teraz w domu i oglšda Fox News - mówił rozpoczynajšc galę przyznania Oscarów prowadzšcy imprezę Jimmy Kimmel nawišzujšc do faktu, że była to jubileuszowa, 90 gala przyznania Oscarów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Oscar jest bardzo szanowany w Hollywood. Tylko na niego spójrzcie: Trzyma ręce na widoku i nie ma penisa - dodał Kimmel nawišzujšc do skandalu z Weinsteinem (producent miał przez lata molestować aktorki i inne kobiety pracujšce w branży filmowej.

Kimmel żartował też z prezydenta Mike'a Pence'a, przeciwnika małżeństw homoseksualnych. - Nie robimy takich fimów jak "Tamte dni, tamte noce" (historia miłoœci dwóch homoseksualistów) dla pieniędzy. Robimy je, by zdenerować Mike'a Pence'a - mówił.

Z kolei zapowiadajšc przyznanie statuetki dla najlepszego filmu dokumentalnego Kimmel powiedział, że "nominowane dokumenty pokazujš nam, że gdzie jest ciemnoœć, tam jest też nadzieja". - To nie dotyczy Białego Domu. Nadzieja (ang. Hope) odeszła z pracy w œrodę - dodał nawišzujšc do dymisji Hope Hicks, byłej dyrektor ds. komunikacji Białego Domu.

Mówišc o przyznaniu statuetki najlepszego filmu dokumentalnego produkcji "Ikar" opowiadajšcej o aferze dopingowej w rosyjskim sporcie, Kimmel stwierdził, że wskazuje on na to, iż "Putin nie mieszał się w tej kategorii" - co było nawišzaniem do oskarżeń pod adresem Rosji o wpływanie na wynik wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku.

Na gali pojawił się również temat imigrantów. Aktorzy Kumail Nanjiani (pochodzi z Pakistanu) i Lupita Nyong'o (pochodzi z Kenii) mówili, że sš "marzycielami jak wiele innych osób na sali" co było nawišzaniem do tzw. instytucji Dreamers (ang. Marzyciel) czyli osób, które przybyły do USA jako dzieci imigrantów i które - dzięki ustawie przyjętej przez Baracka Obamę (tzw. program DACA) mogły uzyskać obywatelstwo. Donald Trump chce anulowania tych przepisów.

- Marzenia sš fundamentem Hollywood i marzenia sš fundamentem Ameryki - mówili aktorzy.

- Mówimy do wszystkich Marzycieli: Jesteœmy z wami - oœwiadczył Nanjiani.

O swoich imigranckich korzeniach mówił też reżyser najlepszego filmu roku, Guillermo del Toro. - Jestem imigrantem. W cišgu ostatnich 25 lat mieszkałem w kraju, który należy do nas wszystkich - mówił dodajšc, że branża filmowa pomaga w "zacieraniu linii na piasku" (pozornych różnic między ludŸmi). - Powinniœmy nadal to robić - dodał.