Sondaż dla rp.pl: Który film powinien zdobyć Oscara w kategorii najlepszy film

Takiej odpowiedzi udzieliło aż 15 procent badanych przez SW Research. 12 procent jako faworyta do nagrody w kategorii najlepszy film wskazało "Przełęcz ocalonych" Mela Gibsona. 5 proc. ankietowanych uważa, że na Oscara zasługuje film "Lion. Droga do domu" Gartha Davisa. Tyle samo nagrodę Akademii Filmowej przyznałoby filmowi "Aż do piekła" Davida Mackenziego.

Na wygraną "La La Land" w najważniejszej oscarowej kategorii wskazywał większy odsetek kobiet (18 proc.) niż mężczyzn (13 proc.). Z kolei wśród męskiej publiczności popularniejszy był film "Przełęcz ocalonych" (15 proc. mężczyzn kontra 9 proc. kobiet).

W podziale na wiek na szanse „La La Land” częściej wskazują osoby do 24. roku życia (20 proc.), zaś na „Przełęcz ocalonych” – badani w wieku 35-49 lat (15 proc.).

Niemal połowa badanych (48,4 proc.) nie wie jednak, który film spośród nominowanych powinien dostać Oscara. Większy odsetek mężczyzn niż kobiet nie miał zdania w tej sprawie (51 proc. mężczyzn kontra 46 proc. kobiet).

"La La Land" ma na swoim koncie aż 14 nominacji do Oscara. W porównaniu, "Przełęcz ocalonych" jest nominowana do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w sześciu kategoriach. Duże szanse na statuetkę mają również obrazy "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa (8 nominacji), "Manchester By The Sea" Kennetha Lonergana (6 nominacji) i "Aż do piekła" (4 nominacje).

89. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Dolby Theatre w Hollywood.