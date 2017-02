Ludzie kina oceniają Oscara dla "Moonlight"

Raczek: Nagroda dla "Moonlight" zmienia wymowę Oscarów

Gala wręczenia Oscarów - nagród amerykańskiej Akademii Filmowej - odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Los Angeles. Nagrodę dla najlepszego filmu otrzymał "Moonlight" w reżyserii Barry'ego Jenkinsa.

- Ostatnia scena z zamianą Oscarów jest jednak symboliczna. Oznacza nie postawienie "kropki nad i" nad sukcesem "La La Landu"; pokazuje, że eskapistyczna, radosna ucieczka w białą bajkę o Hollywoodzie i Ameryce, co wydawało się już przypieczętowane, ostatecznie ustępuje jednak miejsca bardzo surowej, introwertycznej opowieści o czarnej Ameryce, która w żadnym momencie nie jest bajką, która jest właściwie anty-bajką - powiedział krytyk filmowy i publicysta Tomasz Raczek, odnosząc się do tegorocznych Oscarów.

Przypomniał, że "Moonlight" to opowieść "o tym, że nic dobrze się w tym życiu nie kończy". - Scena z zamianą nagród, która wynikła prawdopodobnie z przypadku, zostanie zapamiętana w historii jako symboliczna. To symbol czegoś zaskakującego i czegoś, co stoi w sprzeczności z koncepcją nowej władzy amerykańskiej, która dąży do powrotu do dawnych, silnych i białych Stanów Zjednoczonych. Ta nagroda całkowicie zmieniła wymowę tegorocznych Oscarów - podkreślił.

Jak zauważył, mimo napiętej sytuacji politycznej w USA po niedawnych wyborach prezydenckich polityka nie zdominowała tegorocznej ceremonii rozdania nagród. - Polityki było mniej niż wszyscy się spodziewali (...) - zauważył. Jego zdaniem wśród podziękowań i przemówień zabrakło w tym roku wybitnego wystąpienia. - Były emocjonalne przemówienia, ale nie charakteryzowały się one jakąś odwagą polityczną - powiedział.

- Jedyna sytuacja, która dawała okazję do demonstracji politycznej, czyli odczytanie listu od Asghara Farhadiego, irańskiego reżysera uhonorowanego Oscarem za film "Klient" w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, który był rodzajem protestu, przeciw nowemu prawu, zakazującemu wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywatelom sześciu krajów, wytypowanych jako kraje wrogie i zagrażające USA. Ten protest wydawał się okazją, by publiczność - choćby poprzez powstanie z miejsc - wyraziła solidarność ze sprawą i laureatem. Tak się jednak nie stało. Odpowiedź z sali była, ale słabsza, niż należało się spodziewać - ocenił Raczek.

Zaborski: Oscar dla "Moonlight" to wielkie wydarzenie

Oscar dla najlepszego filmu dla "Moonlight" to wielkie wydarzenie, w jakiś sposób rehabilitujące Akademię za dotychczasowe zaniechania w nominowaniu czarnoskórych twórców - ocenił w rozmowie z PAP dziennikarz filmowy Artur Zaborski.

- Na pewno nikt nie spodziewał się takiego zamieszania w finale. Czegoś podobnego w historii Oscarów jeszcze nie było. Wszyscy próbujemy dopisać temu wydarzeniu jakieś dodatkowe znaczenie, doszukać się w nim czegoś ukrytego. Pojawiają się nawet sugestie, że jest to być może wyjątkowo nietrafiony żart prowadzącego Jimmy'ego Kimmela. Jeśli faktycznie była to zwykła pomyłka, to zapamiętamy dzięki niej tę galę Oscarów na długo - powiedział PAP dziennikarz filmowy Artur Zaborski, komentując tegoroczną uroczystość wręczenia Oscarów.

Zwrócił także uwagę, że w poprzednich latach Akademia krytykowana była za pomijanie w nominacjach czarnoskórych twórców. - W tym roku Akademia się zrehabilitowała. W trakcie trwania gali, gdy wiedzieliśmy już, że Oscary otrzymali Mahershala Ali, w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, i Viola Davis w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa, ale także twórcy filmu dokumentalnego "O. J. Made in America", wydawało nam się, że te nagrody dla czarnoskórych twórców zostały już wręczone. Coś się z Hollywoodem wydarzyło, że czarni twórcy zostali wreszcie uhonorowani i gala nie jest już zdominowana przez białych filmowców. Cały czas mieliśmy jednak wrażenie, że to nagrody troszkę drugoplanowe. Te najważniejsze i tak zostały zarezerwowane, jak zwykle, dla białych twórców - przyznał.

- Gdy Warren Beatty ogłosił werdykt i wywołał na scenę twórców "La La Land", nasze przypuszczenia się potwierdziły. Ale, jak wiadomo, już chwilę później okazało się, że to nie "La La Land", a "Moonlight" został nagrodzony zupełnie niespodziewanie i wbrew przypuszczeniom. To bez wątpienia wielkie wydarzenie, w jakiś sposób rehabilitujące dotychczasowe zaniechania Akademii - podkreślił Zaborski.

Serdiukow: Oscar dla "Moonlight" jest interesującym sygnałem Akademii

Oscar w kategorii najlepszy film dla "Moonlight" jest interesującym sygnałem Akademii Filmowej - powiedziała PAP Anna Serdiukow. Jej zdaniem to ważny werdykt, który udowadnia, że nie tylko superprodukcje mają szansę na najwyższe trofeum.

Zdaniem krytyczki styl, w jakim wręczono nagrodę w ostatniej kategorii - za najlepszy film - pozostawia wiele do życzenia. - Żal mi i twórców "La La Land", za to że zaledwie kilka sekund mogli się cieszyć tym najważniejszym wyróżnieniem. Przecież niczego sobie nie uzurpowali, po prostu są ofiarami fatalnej pomyłki. Żal mi też twórców "Moonlight", że w pełni nie mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Wchodzili na scenę jako drudzy, kiedy ta scena tak naprawdę od samego początku należała do nich - powiedziała.

Zdaniem Anny Serdiukow ogłoszenie najlepszym filmem "La La Land" to straszna pomyłka, która może być jednocześnie krzepiąca - bo w jej obliczu giną wszystkie potknięcia na naszych galach, nie tylko filmowych.

- To także dobra, bardzo dobra pomyłka. "Moonlight" jako film konfrontuje się z rzeczywistością, podczas gdy +La la land+ to wspaniała, ale jednak bajka. To, że "Moonlight" wygrał w kategorii najlepszy film, jest dla mnie sporym zaskoczeniem: już nie tyle pomyłka w finale, ile sama wygrana tego filmu. To ważny werdykt - oceniła dziennikarka.

W jej opinii w kontekście tego, co dzieje się w świecie amerykańskiej polityki, to także wybór polityczny. - Wybór ten ukazuje niechlubne oblicze USA, które nie istnieje w mediach i przekazach oraz nie jest tematem rozmów ludzi zarządzających polityką. Zastanawiałabym się, co może oznaczać taki werdykt - powiedziała Serdiukow. - Nie należy przenosić ciężaru rozmów na pomyłkę, bo to osłabia znaczenie wygranej filmu "Moonlight". Lepiej rozmawiać o tym, jak wspaniale się stało, że wygrał. To także ważny, bardzo ważny sygnał dla branży, że najważniejszą z kategorii wygrywa film, którego realizacja kosztowała niewiele ponad milion dolarów. To jednocześnie polityczny werdykt i taki, który udowadnia, że nie tylko superprodukcje mają szanse na najwyższe trofeum - oceniła.

Krytyczkę cieszą także statuetki dla "Manchester by the Sea", w tym dla najlepszego aktora pierwszoplanowego - Caseya Afflecka. - Cieszy też sześć Oscarów dla +La la land+ w kategoriach, w których ten film na to naprawdę zasługiwał, na przykład zdjęcia. Zdjęcia Linusa Sandgrena w "La La Land" udowadniają, że kamera może być dzisiaj niemal wszędzie. Zasłużone wyróżnienie. "Moonlight" dostał w sumie trzy Oscary i to jest bardzo porządny wynik, biorąc pod uwagę nominacje. Film konfrontacyjny, który ukazuje współczesną Amerykę nie w laurkowy sposób, który stara się zdiagnozować bolączki - przynajmniej niektóre - i rzeczywistość afroamerykańskiej społeczności. On uruchamia mnóstwo pytań, stawia niewygodne diagnozy. Ciekawe, że Akademia doceniła taki film - skomentowała Serdiukow.

- To, że "Moonlight" zwyciężył w najważniejszej konkurencji, jest interesującym sygnałem ze strony Akademii - dodała.

Jak przypomniała, Damien Chazelle jest najmłodszym w historii Oscarów twórcą, który odebrał Oscara w kategorii najlepszy reżyser. - Dobrze, że Akademia doceniła jego wizję. Trzeba wziąć pod uwagę wielkie problemy, które reżyser musiał pokonać, by w ogóle uruchomić swoją produkcję. To Oscar za wytrwałość, pasję, umiejętność wprawienia w ruch wielkiej skomplikowanej filmowej maszynerii - powiedziała. - Techniczne nagrody dla tego filmu w moim odczuciu są jak najbardziej zasłużone. Ten film udowadnia, że kino wciąż może być rozrywką na najwyższym poziomie, ale jednak przede wszystkim rozrywką. W zestawieniach oscarowych znalazło się kilka innych filmów, które choć mniej spektakularne, są produkcjami oferującymi coś więcej - podkreśliła.

Serdiukow wyznała w rozmowie z PAP, że jej faworytem był film "Aż do piekła". - Szkoda, że nie został doceniony, ale to produkcja, która nie miała najmniejszych szans. Jak podkreślał jego reżyser David Mackenzie, to film bez zwycięzców, bez herosów, ukazujący świat bez triumfów i zwycięstw. To chyba bardzo bliskie prawdy o tej dzisiejszej Ameryce, która wyraża się w życiorysach bohaterów bez perspektyw, bez nadziei, bez nowych szans. Ale pewnie ten rodzaj rozrywki był zbyt przygnębiający dla Akademii - dodała.

Nagrodę dla Emmy Stone za główną rolę kobiecą w "La La Land" Serdiukow - która kibicowała Isabelle Huppert ("Elle") - oceniła jako poprawną. - Stone jest dobra w "La La Land", ale gdyby sięgnąć do historii musicalu i zobaczyć wielkie, zapominane już dziś aktorki w wiodących kobiecych rolach, to widać, że tamte angaże wymagały od nich jednak wykorzystania m.in. większego warsztatu, zaangażowania, użycia wielu różnych technik aktorskich i tanecznych - skomentowała.

Tegoroczne zaskoczenia podczas Oscarów - w jej opinii - zostaną w naszej pamięci jako "dość spektakularne". - Sama gala była mniej polityczna, niż sądziłam (...), ale sprawnie poprowadzona. Otwierająca przemowa nie należała co prawda do specjalnie udanych. Według mnie słyszeliśmy już ciekawsze, bardziej dowcipne i celne mowy inaugurujące Oscary - oceniła Serdiukow.