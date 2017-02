Oscary 2017: O co chodzi z niebieskimi wstążeczkami?

Taka wstążeczka to polityczna deklaracja, symbol wsparcia dla organizacji ACLU (American Civil Liberties Union), stawiającej sobie za cel ochronę konstytucyjnych praw obywatelskich w USA. To ta organizacja złożyła w sądzie pozew przeciwko dekretowi Donalda Trumpa, który blokował na 90 dni możliwość wjazdu do USA obywatelom kilku państw.



Wśród gwiazd, które przypięły sobie wstążkę byli między innymi zdobywca Oscara za najlepszą rolę męską Casey Affleck, twórca głośnego broadwayowskiego musicalu "Hamilton" Lin-Manuel Miranda, aktorki Ruth Negga i Busy Phillips, producent Harvey Weinstein czy modelka Karlie Kloss.