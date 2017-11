Globalna gra o tron 123RF

Na zakończonym zjeździe Komunistycznej Partii Chin padła deklaracja, że do roku 2050 kraj zajmie należne mu miejsce wśród mocarstw świata. Każdy, kto choć trochę zna historię, doskonale rozumie, że miejsce „należne Chinom" to w rozumieniu władców Pekinu musi być miejsce globalnego hegemona. I dziwić może tylko to, że z zajęciem tego miejsca gotowi są czekać jeszcze ponad 30 lat...

Rozwój Chin jest rzeczywiście imponujący, ale zajęcie przez nie pierwszego miejsca w globalnej walce o tron wcale nie będzie łatwe. Nie ma wątpliwości, że Chiny są dziś drugą, obok USA, najpotężniejszą gospodarką świata. Chiński PKB, mierzony według siły nabywczej walut, już trzy lata temu przekroczył poziom USA – i nadal szybciej od niego rośnie. To jednak jeszcze wcale nie gwarantuje pierwszego miejsca na świecie. Po pierwsze dlatego, że skrywa za sobą gospodarkę znacznie niżej rozwiniętą technologicznie i mniej wydajną – w przeliczeniu na mieszkańca chińska produkcja jest nadal czterokrotnie niższa od amerykańskiej. Po drugie dlatego, że jest to gospodarka znacznie słabsza pod względem finansowym – skutkiem czego wyceniona w bieżących cenach rynkowych produkcja Chin jest niemal o połowę niższa niż w USA. No i wreszcie po trzecie, gospodarka zmagająca się z narastającym problemem zadłużenia swoich gwałtownie (zbyt gwałtownie?) rozwijających się przedsiębiorstw. Się...