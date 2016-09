Memches: Barbarzyńca w filharmonii

Autor postanowił wyjawić czytelnikom powody, dla których wziął udział w wybuczeniu kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Filharmonii Narodowej. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu na koncercie odbywającym się w ramach festiwalu „Chopin i jego Europa" wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka odczytała list ministra kultury Piotra Glińskiego, co spotkało się z gniewną, głośną reakcją niektórych osób siedzących na widowni.

Balcerowicz wyjaśnił, że w tej demonstracji chodziło nie tylko o wyrażenie dezaprobaty dla polityków PiS, ale i protest wobec konkretnych treści zawartych w odczytanym liście. Co takiego oburzyło autora? To, że Gliński napisał, iż Chopin w swojej twórczości prezentował wartości narodowe, „które są także priorytetowe dla rządu".

Tymczasem – zdaniem Balcerowicza – prawdziwa sztuka nie może być nośnikiem takich wartości, bo przecież – stwierdza on – muzyka najsłynniejszego polskiego kompozytora zachwyca melomanów od Japonii po Kanadę. No i pada argument, który paść w „Wyborczej" musi: zamykanie kreatywności artystów w „gorsecie lokalnego trybalizmu" przywodzi na myśl czasy stalinowskie. Wniosek prosty – proszę zapamiętać: kto mówi o związkach kultury z narodem, ten komunista.

Doprawdy, mamy tu do czynienia z istnym przełomem w zakresie wiedzy o dziejach kultury europejskiej. Dotychczas wydawało się bowiem, że XIX-wieczne procesy narodotwórcze były sprzężone z romantyzmem, który czerpał garściami z folkloru. W tym sensie twórczość Chopina łączy się ściśle z polskością i właśnie dlatego również – choć nie tylko z tej przyczyny – budzi zainteresowanie ludzi na całym świecie. Tak jak muzyka Beli Bartoka może fascynować między innymi ze względu na obecny w niej koloryt folkloru węgierskiego.

Tacy intelektualiści, jak Piotr Balcerowicz, widzą to jednak inaczej. I przy okazji dają upust swojej awersji do słowa „naród", bo kojarzy się im ono wyłącznie z PiS i zawłaszczaniem kultury przez tę partię. Próbują też dorobić ideologię do buczenia w sali koncertowej, żeby ukryć, że to zachowanie barbarzyńskie.

Niezależnie od takich tłumaczeń buczenie w filharmonii było, jest i będzie świadectwem barbarzyństwa. Podobnie jak barbarzyństwem jest rewizjonizm historyczny, który prezentuje Balcerowicz. Ten, kto twierdzi, że twórczość Chopina nie niesie wartości narodowych, ale stanowi zjawisko niemające nic wspólnego z polskością, jest współczesnym barbarzyńcą. I w niczym nie pomogą mu ani postępowe poglądy, ani tytuł profesorski.