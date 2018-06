Rośnie rola szefów finansów w firmach

Dyrektor ds. kontroli finansowych w Shell Business Operations pisze o nowych szansach i wyzwaniach CFO.

Stanowisko dyrektora finansowego (CFO) stale ewoluuje. Szefom finansów, do tradycyjnych obowiązków związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych i analiz, dochodzą nowe zadania, gdyż CFO w coraz większym stopniu wspierają decyzje biznesowe w firmach.

Nadal muszą uczestniczyć w procesach dotyczących przepływów pieniężnych, kontroli kosztów i ryzyka, ale jednocześnie oczekuje się od nich, że będą wpływać na kierunek rozwoju biznesu.

Skuteczna komunikacja

Chcąc sprostać dynamicznie zmieniającym się warunkom działania i nowym oczekiwaniom, dyrektorzy finansowi muszą być wszechstronni. Powinni rozumieć biznes i być dla niego doradcą. W Shellu ważne są dla nas kompetencje związane z Business Partneringiem – czyli umiejętności wpływania na kierunek biznesu i współtworzenia jego strategii dzięki głębokiemu zrozumieniu mechanizmów rynkowych i finansowych. Zdolność do wykorzystywania tej wiedzy i odpowiedni poziom niezależności przy realizacji celów biznesowych to dzisiaj klucz do sukcesu CFO.

Warto również pamiętać o umiejętnościach miękkich, w tym odpowiedniej komunikacji, gdyż współczesny dyrektor finansowy, który nie zajmuje się tylko finansami, powinien mówić w języku zrozumiałym dla osób z innych działów.

Nowe technologie...

Księgowość i finanse z definicji są odpowiedzialne za przetwarzanie danych i działanie na ich podstawie. Dawniej działy finansowe raportowały cyklicznie, w wolniejszym trybie i na mniejszą skalę w porównaniu z dzisiejszymi oczekiwaniami.

Co spowodowało, że skala i tempo raportowania uległy zmianie? Na pewno globalizacja oraz rozwój technologii. Szybkość procesów i ciągłe zmiany w gospodarce sprawiają, że transformacji ulegają wymagania wobec finansów i osób za nie odpowiedzialnych. Dzisiaj oczekuje się od CFO podejścia doradczego i wyznaczania kierunków, w których ma podążać firma.

...i nowe wyzwania

Wyzwań, z którymi powinni się liczyć CFO, jest wiele, ale na uwagę zasługują przede wszystkim automatyzacja oraz zakres kompetencji pracowników. Sama automatyzacja z założenia przyspiesza i upraszcza procesy. Z drugiej jednak strony może do pewnego stopnia ograniczać pewną płynność w podejmowaniu decyzji, ponieważ w dużej mierze opiera się na standaryzacji.

Mówiąc o automatyzacji, warto pamiętać o bezpieczeństwie i pełnej zgodności z normami prawnymi oraz wymaganiami instytucji finansowych.

Inną kwestią jest ciągłe rozwijanie kwalifikacji pracowników działów finansów. Powinniśmy stawiać na koncept purple people, czyli ludzi, którzy łączą umiejętności finansowe z wiedzą IT. W Shellu zwracamy na to uwagę, gdyż wszechstronność pracowników pozwala na zaprojektowanie zautomatyzowanych i efektywnych procesów finansowych.

W związku z nowymi wymaganiami stanowisko CFO zyskuje na znaczeniu w firmach. Dyrektor finansowy staje się pełnoprawnym partnerem dla działań biznesu, w aktywny sposób wpływając na strategię i bieżące działania przedsiębiorstwa.