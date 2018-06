Bogusław Chrabota: Zobaczyć Lecha Wałęsę nagiego

Właściwie dlaczego nie mielibyśmy rozbierać Wałęsy do naga? Zdejmować z niego ciuchy. Zdrapywać kolejnych warstw lakieru, grzebać w archiwach, szukać prawdy? A kogóż mielibyśmy mieć prawo prześwietlić dokładniej? Jaruzelskiego, Kiszczaka, Geremka, Michnika?

Niewątpliwie wszyscy są figurami, które przyczyniły się do historycznych przemian, ale jeśli powstaną kiedyś w przyszłości uczciwe podręczniki polskich dziejów, to pierwsze miejsce musi zająć w nich Lech Wałęsa i to kompletnie bez związku z tym, czy jego rola wyniknęła ze zbiegu okoliczności, czy stała za nią autentyczna wielkość człowieka. Nikt nam nie może zabronić narodowego ćwiczenia, jakim jest rozbieranie Wałęsy do naga.

Osobiście niemal od początku byłem pod jego urokiem. Właściwie od pierwszych dni buntu, który najpierw niezrozumiały szybko przybrał jego twarz. Tamten młody, rozwichrzony, chaotyczny, a na pewno charyzmatyczny Wałęsa uczłowieczył rewolucję, którą komunistyczna władza próbowała przedstawić jako warcholstwo. Jakąż porażką wydawał się grudzień 1970, bo nie miał jednego przywódcy, bo był ruchem niemalże anonimowym. Jak powoli przebijali się do świadomości publicznej ludzie Ursusa i Radomia.

Właśnie wte...