Anioł Polak: A ten Rafał, to z którego grodu?

Ręce opadły. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. I znów będziecie grali o wszystko, a potem o honor. Nie tak miało być.

Prosiłem Siewcę o łaskawość dla Waszej drużyny, ale jakby odwrócił swe oczy. Nie wiem dlaczego. Nawet nie śmiem pytać. Ale... Nie ma co się załamywać. Trzeba się podnieść, otrzepać z kurzu i odważnie pójść do przodu. Z nadzieją, że będzie lepiej. Tak, próbuję wlać w Wasze serca nieco optymizmu. Choć jak zaznaczyłem w pierwszych słowach, nie do końca pojmuję, co się stało. Dlatego proszę Siewcę, by rozpromienił swe oblicze nad Wami i obdarzył Was swoją łaską!

O to samo proszę także dla Ciebie, drogi Mateuszu. Pół wieku za Tobą. Niewielu w takim czasie osiągnęło tak wiele. Życzę Ci jak najlepiej i pamiętaj, że zawsze gdzieś obok Ciebie jest Twój prywatny anioł, który ma Cię chronić. Słuchaj go, a unikniesz błędów i upadków. Nie słuchaj podszeptów aniołów upadłych, bo oni tylko czyhają na drobne potknięcia. Oszczędzę Ci słów gorzkich, choć cisną się na usta. I niech Siewca Cię strzeże i Ci błogosławi!

Dawno...