Holowanie: koniec laweciarskiej prosperity - komentuje Mateusz Rzemek Mateusz Rzemek Fotorzepa/Andrzej Bogacz

Po tym gdy prokuratorzy z polecenia samego kierownictwa ostudzą zapędy samorządowych spółdzielni laweciarskich wywożących, głównie dla zysku, źle zaparkowane auta, mogę się założyć, że zaczną się czasy przymykania oka na przepisy kodeksu drogowego. Skoro nie będzie już można na tym zarobić tyle co dotychczas, z pewnością spadnie też zapał lokalnych władz i podległych im straży miejskich czy gminnych do angażowania się w czasochłonne wywożenie aut na karne parkingi. Proszę mnie źle nie zrozumieć. To nie zarzut wobec prokuratorów. Słusznie podjęli się zwalczania przypadków nadużywania prawa dla korzyści majątkowych.