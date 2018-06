Rozsądek zwyciężył, „Kardynał” wyleczy 123RF

Często piszę o bezmyślności urzędniczej lub prawodawczej. Nawołuję przy tym do poprawy i refleksji. W skrajnych przypadkach – do użycia rozumu. Czytelnicy się dziwią: „Po co te apele, to jak groch o ścianę". Wierzę jednak, że apelować warto. Wierzę w rozsądek. I w ubiegły piątek – doczekałem się!

Oto wyniki jednego z ostatnich głosowań w polskim parlamencie – 359 posłów zagłosowało zgodnie na „tak". 214 posłów PiS, 115 PO, 13 PSL-UED i kilkunastu z innych ugrupowań. Piękna koalicja polityków na co dzień szarpiących się bez litości. Co ich połączyło? Nadrzędny cel – zdrowie polskich pacjentów. Głosowanie dotyczyło zmiany ustawy regulującej funkcjonowanie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Uczelnia zabiegała o nią, by możliwie szybko móc uruchomić kierunek lekarski. Kilka lat temu zaczęła przygotowania, inwestując niemałe środki. Podpisała umowy o współpracy z tak szacownymi instytucjami, jak Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA czy Instytut Kardiologii w Aninie. Ba, nawet ze słynną rzymską Polikliniką Gemelli, znaną z pomocy medycznej udzielanej Watykanowi. Sęk w tym, że przez ten rok pojawiła się na horyzoncie nowa ustawa o szkołach wyższych, przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkol...