Czołówka jest wyrównana

Konrad Pokutycki kieruje BSH Polska od 2008 r., a pracuje w firmie od 2000 r. Spółka produkuje sprzęt AGD, w Polsce znana jest głównie z marek Bosch i Siemens. Konrad Pokutycki jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Ma również tytuł biegłego rewidenta. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. w spółce Ciech Stomil, był również trzy lata wykładowcą akademickim. Równolegle pracował w szeregu firm konsultingowych i audytorskich jako konsultant. W latach 1993–1999 pracował w firmie Rossmann, najpierw jako dyrektor finansowy oraz członek zarządu, a przez ostatni rok jako prezes. Później był kontrolerem Holding R&R Oost Europa B.V.

- Adam Cich, dyrektor generalny Electrolux na region

Adam Cich pracę w Electrolux Poland rozpoczął w 1996 r. jako dyrektor handlowy. W 1997 r. został portfolio managerem, a w 1999 r. szefem sektora pralek w regionie. W 2010 r. awansował na dyrektora generalnego Electrolux w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i centralnej Azji. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego na wydziałach Handlu Zagranicznego oraz Marketingu i Zarządzania. Ukończył również studia MBA na University of Illinois. Electrolux to jeden z największych producentów AGD w Polsce, fabryki ma głównie na Śląsku i Górnym Śląsku. Jest też w grupie liderów sprzedaży sprzętu na naszym rynku.

- Andrzej Tuleja, dyrektor zarządzający Whirlpool Polska

Andrzej Tuleja od sierpnia 2016 r. zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego Whirlpool na Polskę i kraje nadbałtyckie. W koncernie pracuje od 2004 r., zaczynał jako menedżer w dziale marketingu. Bezpośrednio przed obecnie zajmowanym stanowiskiem odpowiadał za operacje firmy w Afryce Południowej. Przed przejściem do Whirlpool pracował w koncernie Unilever, spędził w nim lata 1997–2004. Absolwent handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Whirlpool po przejęciu kontroli nad włoską grupą Indesit jest największym producentem sprzętu AGD w Polsce. Amerykański koncern przenosi także do nas produkcję z innych państw UE.

- Jacek Rutkowski, prezes Amica

Jacek Rutkowski jest prezesem i głównym udziałowcem Amiki. Absolwent ekonomiki handlu zagranicznego w WSE w Poznaniu. Był przedstawicielem wielu firm zagranicznych w Polsce. W 1994 r. kontrolowana przez niego Amica Holding z Bankiem Handlowym kupiła 80 proc. udziałów Fabryki Kuchni we Wronkach. Spółka w 1997 r. zadebiutowała na giełdzie. Dzisiaj jest największym polskim producentem sprzętu AGD, ok. 70 proc. obrotów generuje na rynkach zagranicznych. Do grupy należą też marki Gram, Hansa i – od roku – brytyjskie CDA.

Amica jest obecna na wielu rynkach europejskich, kontroluje też francuską spółkę dystrybucyjną Sideme.

- Piotr Stelmachów, dyrektor dywizji AGD Samsung Electronics

Piotr Stelmachów z Samsung Electronics Polska jest związany zawodowo od 2008 r. Zaczynał jako menedżer produktu, by dojść do stanowiska szefa sprzedaży i dyrektora dywizji AGD. Przed przejściem do Samsunga sześć lat pracował jako menedżer ds. marketingu we włoskim koncernie Candy Hoover Group.

Samsung miał mocne wejście na polski rynek AGD w 2009 r., kiedy to kupił dwa zakłady od firmy Amica. Za fabryki lodówek oraz pralek Koreańczycy zapłacili ponad 200 mln zł. We Wronkach stworzone zostało europejskie centrum produkcji AGD Samsunga, firma bardzo szybko weszła też do grona liderów sprzedaży sprzętu w Polsce.

