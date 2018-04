Paweł Bieżuński o bankowych tytułach egzekucyjnych: nie należy oczekiwać wznowienia spraw

Funkcjonować może nawet kilka milionów bankowych tytułów egzekucyjnych. Wznowienie postępowań o nadanie klauzuli wykonalnoœci choćby w częœci spraw byłoby sporym problemem – zauważa ekspert.

Wydawało się, że po ponad dwóch latach od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 14 kwietnia 2015 roku ( sygn. P 45/12), stwierdzajšcego niezgodnoœć art. 96 ust. 1 i 97 ust. 1 prawa bankowego z konstytucjš i wyeliminowania z polskiego systemu prawnego możliwoœci wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, sytuacja prawna w zakresie dochodzenia należnoœci przez banki, po poczštkowym szoku, uległa uspokojeniu i stabilizacji. Banki zostały zmuszone do poszukiwania innych rozwišzań i wydawało się, że sobie z tym poradziły. Tymczasem kwestia zapomnianych bankowych tytułów egzekucyjnych może w najbliższym czasie powrócić i ponownie wywołać niemałe zamieszanie w bankowym œwiatku. Wszystko za sprawš Sšdu Okręgowego w Warszawie (postanowienie z 29 listopada 2017 roku, sygn. XXIII Gz 1394/17), który zdecydował się skierować do Sšdu Najwyższego pytanie prawne o następujšcej treœci: „czy z uwagi na niekonstytucyjnoœć przepisów art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy prawo bankowe jest dopuszczalna skarga o wznowienie postępowania w sprawie o nadanie klauzuli wykonalnoœci na bankowy tytuł wykonawczy?" Trzeba mieć na uwadze, że w obrocie może funkcjonować nawet kilka milionów bankowych tytułów egzekucyjnych, zatem potencjalne wznowienie postępowań o nadanie klauzuli wykonalnoœci choćby w częœci spraw byłoby sporym problemem nie tylko dla banków. Trudnoœci te oczywiœcie nie mogš stanowić żadnego argumentu przy ocenie dopuszczalnoœci wznowienia postępowania, niemniej warto je zasygnalizować. Należy mieć przy tym na uwadze upływ terminu na wniesienie skargi o wznowienie postępowania lub też skargi z art. 4161 k.p.c., co oznacza, że orzeczenie Sšdu Najwyższego będzie miało znaczenie jedynie dla spraw pozostajšcych w toku. OdpowiedŸ Sšdu Najwyższego, i to po gruntownych zmianach z końca zeszłego roku, poznamy najpewniej dopiero w połowie 2018 roku, ale już dziœ można odnieœć się do argumentów zwolenników tezy o możliwoœci wznowienia postępowania o nadanie klauzuli wykonalnoœci bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Za dopuszczalnoœciš wznowienia postępowania majš przemawiać następujšce argumenty, niemal wszystkie (a – c i e) pochodzšce z opublikowanego na niniejszych łamach tekstu A. Jakubca i W. Matysiaka „BTE: wznowienie po wyroku Trybunału":

a) wniesienie skargi o wznowienie jest dopuszczalne w œwietle wykładni językowej art. 399 § 2 i 4011 k.p.c.;

b) art. 399 § 2 i 4011 k.p.c. nie zawierajš żadnych ograniczeń co do zakresu postępowań, w których mogš znaleŸć zastosowanie, zatem wobec treœci art. 13 § 2 k.p.c. mogš znaleŸć zastosowanie w postępowaniu klauzulowym;

c) postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalnoœci bankowemu tytułowi egzekucyjnemu ma charakter postanowienia kończšcego merytorycznie postępowanie w sprawie;

d) skoro możliwe jest uchylenie prawomocnych postanowień niekończšcych postępowania w sprawie na podstawie art. 4161 k.p.c., to tym bardziej możliwe jest wznowienie postępowania klauzulowego;

e) wykluczenie możliwoœci wznowienia postępowania w istotny sposób osłabiałoby praktyczne znaczenie wyroku eliminujšcego z porzšdku prawnego b.t.e., a właœnie możliwoœć wniesienia tego rodzaju skargi może stanowić jedyny œrodek obrony, jaki może służyć dłużnikowi „skrzywdzonemu" postępowaniem banku wystawiajšcego b.t.e.

Nietrafione argumenty

Przede wszystkim nie sposób uznać postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalnoœci za postanowienie merytorycznie kończšce sprawę. Owszem, w literaturze funkcjonuje umotywowany poglšd, według którego postępowanie klauzulowe jest postępowaniem głównym (w sprawie), lecz, po pierwsze, jest on raczej odosobniony w nauce, a po drugie, zdecydowanie przeciwne stanowisko wynika z licznych orzeczeń Sšdu Najwyższego. Dominuje stanowisko uznajšce postępowanie klauzulowe za odrębne postępowanie, ale jednak pełnišce rolę służebnš (pomocniczš) względem postępowania egzekucyjnego. Wszak postępowanie klauzulowe uzyskuje swój właœciwy sens tylko jako postępowanie przygotowawcze do postępowania egzekucyjnego. Uzyskanie klauzuli wykonalnoœci, nawet w odniesieniu do tytułów pozasšdowych, nie jest celem samym w sobie, lecz służyć ma do wydania aktu będšcego podstawš egzekucji. Już z tej choćby przyczyny o wznowieniu postępowania klauzulowego w ogóle nie może być mowy, wykluczone jest również zastosowanie art. 4161 k.p.c.

Dodatkowo, nawet samo uznanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalnoœci za postanowienie kończšce sprawę nie jest wystarczajšce do stwierdzenia dopuszczalnoœci wznowienia postępowania. Wydaje się oczywiste, że w postępowaniu klauzulowym nie dochodzi do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy (osšdzenia sprawy), a przecież wznowieniu podlegajš wyłšcznie postępowania merytorycznie poddajšce sprawę pod osšd (communis opinio). Zasada powyższa obowišzuje zarówno w przypadku wznowienia na podstawie art. 399 § 1 k.p.c., jak i art. 399 § 2 k.p.c.

Dwa warunki

Zastosowanie art. 4161 k.p.c. w postępowaniu klauzulowym również nie wchodzi w grę, a to z uwagi na koniecznoœć kumulatywnego spełnienia dwóch warunków okreœlonych we wspomnianym przepisie. Mianowicie sprawa musi być zakończona prawomocnym wyrokiem, postanowienia niekończšce postępowania w sprawie winny być wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucjš, ratyfikowanš umowš międzynarodowš lub z ustawš. W przypadku postępowania klauzulowego pierwsze z wymagań nie jest nigdy spełnione, albowiem postępowania tego nie kończy wydanie orzeczenia w formie wyroku. Art. 4161 k.p.c. jako regulujšcy wyjštek od ogólnej reguły, że postanowienia niekończšce postępowania w sprawie nie mogš być przedmiotem wznowienia postępowania, podlega interpretacji œcisłej i jakakolwiek jego wykładnia rozszerzajšca jest niedopuszczalna.

Nieporozumieniem jest traktowanie skargi o wznowienie postępowania klauzulowego jako remedium na „krzywdy" wyrzšdzone dłużnikowi przez bank wystawiajšcy bankowy tytuł egzekucyjny. Jeœli bowiem bank w jakikolwiek sposób nadużył swojej pozycji, wystawiajšc b.t.e., to właœciwš drogš do zwalczania takiego tytułu jest powództwo przeciwegzekucyjne, które w odniesieniu do tytułów pozasšdowych może być oparte na szerokiej gamie zarzutów.

Niedopuszczalnoœć wznowienia postępowania klauzulowego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 roku, P 45/12, wynika również z samej treœci wyroku, w którym Trybunał odroczył utratę mocy przez zakwestionowane przepisy prawa bankowego do 1 sierpnia 2016 roku. Poglšd o prospektywnym działaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w których Trybunał skorzystał z przysługujšcego mu uprawnienia do odroczenia daty utraty mocy obowišzujšcej przepisu uznanego za niezgodny z konstytucjš, można uznać za utrwalony w orzecznictwie Sšdu Najwyższego (por. przykładowo wyrok SN z 20 kwietnia 2006 roku, IV CSK 28/06, OSNC 2007, nr 2, poz. 31). Wyrok, w którym Trybunał Konstytucyjny skorzystał z uprawnienia do odroczenia utraty mocy obowišzujšcej przez zakwestionowane przepisy, czyni skargę o wznowienie postępowania klauzulowego niedopuszczalnš z uwagi na brak ustawowych podstaw wznowienia.

Podsumowujšc, choć więcej argumentów przemawia za udzieleniem negatywnej odpowiedzi na pytanie Sšdu Okręgowego w Warszawie, to nie można całkowicie wykluczyć odmiennego orzeczenia Sšdu Najwyższego. Pozostaje cierpliwie poczekać.

Autor jest radcš prawnym w Warszawie