Przedsiębiorcy to nie przestępcy

Premier zajęty jest politykš kosztem gospodarki. Ta sobie dobrze radzi, ale trzeba rozwišzać problemy branż i poprawić stosunek rzšdu do przedsiębiorców.

Pierwszy kwartał tego roku to rozdarcie premiera między sprawy polityczne a gospodarcze. Tym drugim mógł kiedyœ poœwięcić całš swojš uwagę jako wicepremier ds. gospodarczych. Jako premier nie może odrzucić zaangażowania się w czystš politykę. Ona zaczyna go przytłaczać: ustawa o IPN i konflikt z Izraelem, żšdania członków Senatu USA, by oddać mienia pożydowskie, spór z UE o stan praworzšdnoœci w Polsce, degradacja autorów stanu wojennego, odchudzanie rzšdu o 17 wiceministrów, protesty rolników i kobiet, premie pieniężne dla polityków itp., itd.

Mniejszy deficyt budżetowy to rezultat dobrej koniunktury na œwiecie, ograniczenia szarej strefy przez Krajowš Administrację Skarbowš, a więc wzrost wpływów z CIT, PIT i VAT. To także efekt zwiększonych wydatków konsumpcyjnych i ograniczenia wydatków rzšdowych.

Sukcesem jest nienotowany od wielu lat niski poziom bezrobocia oraz wzrost płac zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Po ubie...