PiS chce być jak Rockefeller

1911 r. Sšd Najwyższy USA orzekł, że Standard Oil, wówczas największa firma paliwowa œwiata, jest nielegalnym monopolem. Założona w 1870 r. przez Johna D. Rockefellera korporacja wyeliminowała z rynku rywali (m.in. dzięki fuzjom) i już w 1880 r. kontrolowała 95 proc. wydobycia ropy w USA. Po decyzji sšdu została podzielona na 34 firmy, a powrót konkurencji przyczynił się do amerykańskiego boomu motoryzacyjnego.

107 lat póŸniej PiS prowadzi Polskę w kierunku przeciwnym – ku monopolowi na rynku paliw. Do tego właœnie zmierza plan połšczenia kontrolowanych przez Skarb Państwa firm PKN Orlen i Lotos. Jeszcze ten projekt nie nabrał rumieńców, a już wpada w pierwszy ostry zakręt, co może œwiadczyć o niedopracowaniu całej koncepcji. Oto według kilku wiarygodnych Ÿródeł (choć PKN zapewnia, że nic się nie zmieniło) zamiast Orlenu – większej z tych dwóch firm – stronš przejmujšcš miałby być Lotos, bo to pozwoliłoby przyspieszyć transakcję i zmniejszyć jej koszt.

Pomysł fuzji ma jeszcze SLD-owskš metrykę. Rzšd PiS go odgrzał, bo z punktu widzenia właœciciela utrzymywanie dwóch przedsiębiorstw działajšcych w tej samej branży nie ma wiele sensu. Ich połšczenie ograniczy koszty utrzymywania spółek – od logistyki przez administrację po wspólne zakupy, co powinno zwiększyć zyski, a dzięki większej sile finansowej ułatwić inwestycje w złoża.

Sęk w tym, że połšczony koncern będzie monopolistš z 90-proc. udziałem w rynku hurtowym paliw. I zdominuje rynek stacji benzynowych, nawet jeœli ograniczy swój udział z 44 proc. do wymaganych przez prawo europejskie maksymalnie 40 proc. Majšc takš pozycję, będzie dyktował ceny, ulegajšc wpływom polityków i spychajšc nastawionych rynkowo rywali do narożnika.

W tym tygodniu mieliœmy tego przedsmak. Oto Orlen i Lotos, idšc na rękę kontrolujšcej je władzy, która właœnie podnosi podatki od paliw i wprowadza tzw. opłatę emisyjnš, oœwiadczyły na wspólnej konferencji prasowej, że wezmš opłatę na siebie i kierowcy nie odczujš wzrostu cen. Ryzykowny ruch – szef UOKiK mógłby przecież uznać, że uzgadnianie polityki cenowej przez firmy, jakkolwiek chwilowo korzystne dla konsumentów, może być zabronionš zmowš na szkodę konkurentów.

Ból głowy wywołuje też sama transakcja przejęcia. Owszem, w gospodarce rynkowej często mniejsze dynamiczne i drapieżne kompanie połykajš niedajšcych sobie rady rywali. Ale ani w Lotosie nie widzę drapieżnoœci, ani w Orlenie nie dostrzegam przegranego. Mam też wštpliwoœci, czy te firmy sš obecnie zdolne do tak skomplikowanej operacji. Statystyki podpowiadajš, że jedna trzecia fuzji nie wypala i nie przynosi spodziewanych korzyœci. Nieustanne rewolucje personalne dodatkowo zmniejszajš szanse powodzenia. Lotos ma przecież już trzeciego szefa za rzšdów PiS (i to w dodatku p.o.). Orlen – drugiego, który przeprowadza właœnie wymianę kadry. A przecież do przygotowania i przeprowadzenia fuzji potrzebna jest zgrana i doœwiadczona drużyna. W tych warunkach nawet Rockefeller nie zbudowałby polskiego Standard Oil.