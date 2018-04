Dziwny problem z mieszkaniem

Ze zdumieniem czytam opinie, że opodatkowanie 19-proc. podatkiem dochodowym przychodu ze sprzedaży odziedziczonej lub otrzymanej w darowiŸnie nieruchomoœci, zanim upłynie pięć lat od jej nabycia, jest rzeczš oczywistš.

Umieram z rozpaczy nad poglšdami urzędników skarbowych, sędziów i nawet niektórych doradców podatkowych. Dom dziedziczš żona i dzieci. I postanawiajš go sprzedać. Żona nie zapłaci podatku od swojej częœci, a dzieci zapłacš. Ciekawe dlaczego. Przecież dzieci sš moje, a żona to jakaœ do niedawna obca kobieta – nawet jak jest ich mamš.

Jako jednak że żony nie mam, to dom odziedziczš dzieci. Jeœli go sprzedadzš, to zapłacš podatek. Gdy jedno będzie chciało w domu zostać i spłaci to drugie, to ono (to spłacane) nie zapłaci podatku. Ale jakby to spłacajšce postanowiło jednak dom sprzedać, to podatek zapłaci. I to od wartoœci całego domu!

Jakbym przed œmierciš dom podarował synowi, a córce dla równowagi pienišdze, za które kupi sobie mieszkanie w mieœcie, to jak je sprzeda, cena zakupu będzie jej kosztem i podatku nie zapłaci. Chyba że sprzeda za więcej, niż za nie zapłaciła. Ale jeœli syn będzie chciał sprzedać podarowany mu dom...