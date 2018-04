Budżetowy cud

Cudów oczekujemy podczas Wielkiej Nocy. Tymczasem ostatnio zaobserwowany cud miał miejsce tuż po niej, kiedy zazwyczaj mamy do czynienia z okresem cudów pozbawionym. Oczywiœcie mowa o komunikacie GUS podajšcym wstępny szacunek deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego Polski w roku 2017. Deficyt spadł do najniższego od 1990 r. poziomu 1,5 proc. PKB, dług do 50,6 proc. Alleluja!

Czy mamy do czynienia z rzeczywistym osišgnięciem? Nie mam co do tego wštpliwoœci i muszę pogratulować rzšdowi i osobiœcie ministrowi finansów (którym w 2017 r. był obecny premier). Zwłaszcza że ograniczenie deficytu finansów publicznych, choć bardzo zalecane przez większoœć ekonomistów i instytucje międzynarodowe, nie znajdowało się wysoko na liœcie priorytetów działania rzšdu – priorytetem była realizacja obietnic wyborczych i wzrost wydatków socjalnych. Jeszcze nie tak dawno obecny premier sugerował publicznie, że nie zmartwiłby się, gdyby skutkiem realizacji tej polityki deficyt nawet wzrósł. No i proszę, zamiast wzrostu mamy spadek. Niewykluczone, że mamy w Polsce specyficzny sposób funkcjonowania polityki gospodarczej, w której deficyt roœnie, kiedy rzšd chce go ograniczyć, a w cudowny sposób spada wtedy, kiedy rzšdowi akurat na tym wcale nie zależy (podobnie spadł podczas pierwszych rzšdów PiS, mimo składanych wówczas jasnych deklaracji, że rzšd nie ma takich planów).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Oczywiœcie w rzeczywistoœci nie mamy do czynienia z żadnym cudem. Mamy, po pierwsze, skumulowany efekt niemal dekady nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, którego doœwiadczyła Polska od momentu wybuchu globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. Po drugie, godnych pochwały wysiłków obecnego rzšdu na rzecz poprawy œcišgalnoœci VAT. Po trzecie, bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, prowadzšcej do wysokiego wzrostu konsumpcji (głównego Ÿródła VAT). I po czwarte, specyficznej struktury wzrostu, a w szczególnoœci stosunkowo niewysokich w 2017 r. wydatków inwestycyjnych, co m.in. oznacza brak presji na wydatki ze strony samorzšdu.

Prawdziwe pytanie dotyczy tego, czy zaobserwowanš poprawę sytuacji finansowej państwa da się utrzymać na dłuższš metę. Jak wiadomo już dzieciom z podstawówki, o relacji deficytu do PKB (czyli ułamku) decydujš zmiany licznika (deficytu) i mianownika (PKB). Zagrożeniem dla poziomu deficytu jest to, że prędzej czy póŸniej rzšd spotka się z żšdaniami dużych podwyżek płac w sferze budżetowej (aż dziwne, że dotšd jeszcze ich nie ma). Zagrożeniem dla wzrostu PKB jest z kolei cały czas bardzo niska relacja inwestycji przedsiębiorstw do wielkoœci produkcji – co na dłuższš metę, jeœli rzšd nie znajdzie sposobu na poprawę klimatu gospodarczego, musi prowadzić do spowolnienia wzrostu.

Mieć niski deficyt przy korzystnym stanie koniunktury to jedno. Utrzymać go na niskim poziomie w przyszłoœci, gdy koniunktura się pogorszy, to dopiero będzie prawdziwy cud.