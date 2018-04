Potencjał świata pod znakiem blockchainu

Rozproszona księgowoœć i inteligentne kontrakty mogšce usprawnić finanse to dopiero poczštek. Blockchain ma potencjał np. do wdrożenia bezpiecznego rejestru medycznego.

WyobraŸmy sobie na chwilę, że przenieœliœmy się w czasie do przełomu lat 80. i 90. – internet stał się wtedy systemowš siłš napędowš transformacji, która wpłynęła na większoœć aspektów ludzkiego życia i działań. Z pewnoœciš wiele osób było wtedy do sieci nastawionych sceptycznie. Bardzo możliwe, że i dziœ jesteœmy w punkcie zwrotnym, skoro coraz więcej ludzi z coraz liczniejszych branż zaczyna korzystać z technologii blockchain po to, by wywołać równie rewolucyjne zmiany.

System bez władcy

Technologia blockchain to sposób zapisu danych i realizacji złożonych procesów biznesowych, jak inteligentne kontrakty w chronionym kryptograficznie œrodowisku bez poœrednictwa innych instytucji. Polega to na sekwencyjnym, rosnšcym i podpisanym czasowo zapisywaniu danych, które sš grupowane w bloki i utrzymywane przez wielu użytkowników. Dlatego zamiast korzystać z usług banku, który ma rejestr z zapisem œrodków pieniężnych na koncie, każ...