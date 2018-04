Dziwna narracja wokół Fundacji Czartoryskich

Podatkowy raj, w którym ukryto 100 mln euro. I choć brzmi jak poczštek sensacyjnego filmu klasy B, to jedynie wycinek przyjętej przez niektóre media i polityków narracji w sprawie jednej z najbardziej znanych polskich fundacji XX. Czartoryskich. Trudno powiedzieć jak długo podobna narracja się utrzyma, bo fundacja niebawem zniknie z polskiego KRS.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że fundacja jakiœ czas temu przekazała polskiemu państwu rodzinnš kolekcję dzieł sztuki za niebagatelnš kwotę 100 mln euro, czyli ponad 440 mln zł. Jako ciekawostkę można dodać tylko, że kolekcja jest warta aż 10 mld zł, dlatego słowo przekazała, a nie sprzedała, znalazło się tutaj nieprzypadkowo. Ale do rzeczy.W ostatnich dniach dowiedzieliœmy się, że fundacja kończy działalnoœć, a zebrane œrodki przekazuje innej fundacji, która nie doœć, że jest inna, to będzie jeszcze miała siedzibę w Liechtensteinie. Dlaczego nie w Polsce, co się stało z pieniędzmi!? Twitter zaćwierkał na wiosnę aż miło! Teoretycznie nikogo nie powinno obchodzić, że ktoœ sprzedał swojš własnoœć, dodajmy rodzinnš i postanowił zrobić z pieniędzmi to, co uważa za słuszne. Jednak fundacja, która w statucie ma wręcz wykute tak œwiatłe cele i idee, jak właœnie XX. Czartoryscy, ma jednak inne zobowišzania. Dlatego też trudno się dziwić ogromnemu zainteresowaniu, ale wybiórczemu przyjmowaniu faktów, już tak. Chwilę po medialnym zamieszaniu, okazało się, że Liechtenstein wcale nie jest rajem podatkowym tylko zwykłym państwem, którego jednak dobra i stabilna legislacja przewyższa o głowę polskie przepisy o fundacjach z lat 80. ubiegłego wieku. Z kolei nowy dysponent œrodków, czyli fundacja Le Jour Viendra, powołana zresztš przez tego samego człowieka, który przewodził fundacji XX. Czartoryskich, ma zbieżny statut, a co najważniejsze cel i na pewno nie dotyczy on ochrony dziedzictwa kulturalnego Liechtensteinu.Jak przekonuje zarzšd, manewr ma charakter techniczny i ma służyć fundacji w jej dalszym rozwoju. Trudno też domniemywać, że osoby, które kultywujš tradycję przedwojennych rodów szlacheckich Rzeczpospolitej pozwoliłyby sobie na jakieœ niejasne działania, jak co poniektórzy próbujš zainsynuować. Ale to może przez te œwięta? Proponuję wykorzystać œwištecznš przerwę na spacer, może do Muzeum Narodowego? Polecam wystawę poœwięconš Ignacemu Paderewskiemu, któremu zawdzięczamy fundamenty naszej niepodległoœci. Co ciekawe, wystawa została zorganizowana m.in. dzięki œrodkom z fundacji, które otrzymały z kolei wsparcie od omawianej już fundacji XX. Czartoryskich. Ale to pewnie przypadek. Sprawdziłem też, że Muzeum Narodowe w wielkanocny poniedziałek jest czynne normalnie. - Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej