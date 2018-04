Podwyższony udział firm nieterminowo spłacających zobowiązania

Dobra koniunktura w globalnej gospodarce sprawiła, że na rynku wielu metali ubiegły rok był bardzo udany. Pod względem produkcji stali i aluminium okazał się wręcz rekordowy. Według World Steel Association produkcja stali na œwiecie wzrosła o 5,3 proc. i wyniosła 1,67 mld ton. W Polsce wzrost wyniósł aż 14,8 proc. i był najwyższy w Unii Europejskiej. W Polsce wyprodukowano w 2017 r. 10,3 mln ton stali, co daje nam 18. pozycję na œwiecie. Rosły także mocno ceny metali na giełdach.

Według danych GUS produkcjš metali zajmujš się 2332 firmy, z czego 1820, czyli 78 proc., to podmioty zatrudniajšce do dziewięciu osób, a więc jak na tę branżę bardzo małe, o niewielkim znaczeniu pod względem wolumenu produkcji. Firm dużych, zatrudniajšcych powyżej 1000 osób, jest 12, 45 firm to podmioty zatrudniajšce od 250 do 999 pracowników, 134 przedsiębiorstwa liczš od 50 do 249 pracowników.

Z kolei produkcjš gotowych wyrobów metalowych zajmuje się niemal 65 tys. firm, z czego 92 proc. to podmioty małe, zatrudniajšce do dziewięciu osób, 3921 firm, czyli 6 proc., ma załogę liczšcš od dziesięciu do 49 osób, 945 to podmioty liczšce od 50 do 249 osób, 140 zatrudniajšce od 250 do 999 pracowników i 12 powyżej 1000 osób (prawdopodobnie to te same 12 co z branży 24).

Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie BIK na temat zobowišzań przeterminowanych powyżej 30 dni na kwotę wyższš niż 500 zł wynika,...