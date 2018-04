Bogusław Chrabota: Wielkanoc święto nadziei Fotorzepa, Maciej Zienkiewicz

Wielkanoc chyba cała w najgłębszym sensie jest o nadziei. Tak jak Boże Narodzenie jest o poczštku, wchodzeniu w nowe, inicjacji, tak Wielkanoc budzi w nas subtelne poczucie, że tęsknota nie jest bez sensu, że to, co minęło lub przemija, może jeszcze powrócić, że nie wszystko jest ostateczne. To oczywiœcie lekcja ze Zmartwychwstania.