Cyfrowy jeździec bez głowy Fotolia

Osiemdziesišt dni trwała podróż bohaterów powieœci Juliusza Verne'a „W 80 dni dookoła œwiata". Każdy, kto czytał ksišżki tego pisarza, wie, że był on zafascynowany możliwoœciami nowoczesnej techniki. Gdyby jednak Verne zawitał dziœ do Warszawy, pewnie bardzo by się zdziwił. Bo 80 dni nie wystarczyło na znalezienie „najnowoczeœniejszego" ministra RP, czyli szefa resortu cyfryzacji.