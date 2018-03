Zamówienia publiczne: cała dokumentacja powinna być na czas

Brak współdziałania zamawiajšcego w wykonaniu obowišzków umownych wyklucza zwłokę wykonawcy w realizacji zamówienia publicznego – zauważajš ekspertki.

Agnieszka Mikołajczyk-Roszkowska,

Poniżej dalsza częœć artykułu

Spowodowane przez zamawiajšcego opóŸnienie w przekazaniu wykonawcy kompletnej dokumentacji, będšcej podstawš realizacji zobowišzania wykonawcy do przygotowania dokumentacji projektowej, stanowi nie tylko zgodnie z umowš, ale również z zasadami słusznoœci kontraktowej, przeszkodę dla czerpania przez zamawiajšcego kosztem wykonawcy korzyœci z naruszenia zasad stosunku obligacyjnego. To stanowisko Sšdu Apelacyjnego w Białymstoku, wyrażone w wyroku z 15 kwietnia 2016 r. (sygn. I ACa 1107/15), a powtórzone przez Sšd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 4 lipca 2017 roku (sygn. I Aca 680/16) stało się jednš z podstaw rozstrzygnięcia w sprawie o zapłatę zawisłej w pierwszej instancji przed Sšdem Okręgowym w Warszawie.

Powód jako wykonawca domagał się od pozwanej jednej z samorzšdowych instytucji kultury, jako zamawiajšcego, zapłaty częœci wynagrodzenia za wykonane prace projektowe zwišzane z modernizacjš budynku. Sporna częœć wynagrodzenia została przez zamawiajšcego potršcona z karš umownš naliczonš za zwłokę w realizacji zamówienia. Wykonawca twierdził, iż po terminie umownym realizacji zamówienia trwały usprawiedliwione przeszkody w jego zakończeniu, za które nie ponosi winy.

Stan faktyczny przedstawiał się następujšco: w ramach zawartej umowy, prace projektowe podzielone były na dwa zadania, przy czym termin wykonania zadania numer 1 przypadał na kilka miesięcy przed terminem wykonania zadania numer 2. Strony przewidziały kary umowne za zwłokę w wykonaniu umowy. Podstawš realizacji obu zadań miała być dokumentacja wyjœciowa udostępniona i przekazana przez zamawiajšcego w czasie przetargu i na etapie podpisywania umowy. Zgodnie z umowš wykonawca zobowišzany był do samodzielnego pozyskania wszelkich materiałów, decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.

Po zawarciu umowy w toku prac okazało się, iż dokumentacja wyjœciowa przekazana przez zamawiajšcego zawierała braki, których – jak ustalono w toku postępowania sšdowego – wykonawca nie mógł zauważyć i przewidzieć na etapie podpisywania umowy, i które wykraczały poza zakres obowišzków wykonawcy. Braki te – z inicjatywy wykonawcy – sukcesywnie uzupełniane doprowadziły do naruszenia harmonogramu prac projektowych wypływajšc na termin realizacji obu zadań.

Strony podpisały aneks do umowy, ustalajšc nowy termin wykonania zadania numer 1. Nie zawarto aneksu dotyczšcego wykonania zadania numer 2 – co ostatecznie stało się zarzewiem sporu, doprowadzajšc do obcišżenia wykonawcy karami umownymi za zwłokę w realizacji zadania numer 2.

W przedstawionym stanie faktycznym sšdy obu instancji uznały, iż wykonawca nie może ponosić odpowiedzialnoœci za kompletnoœć i termin przekazania mu dokumentacji przez zamawiajšcego. Podstawowym ustaleniem, które doprowadziło do takiego rozstrzygnięcia, było wskazanie, że zamawiajšcy, będšcy w posiadaniu szeregu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, przekazał je wykonawcy z opóŸnieniem, a i tak wymagały one dalszych uzgodnień i uzupełnień. Niekompletnoœć przekazanej wykonawcy dokumentacji nie była tego rodzaju, że stanowiła istotę jego obowišzku przyjętego w umowie do jej uzupełnienia, lecz uniemożliwiała wykonanie tego obowišzku. W konsekwencji termin zakończenia zadania numer 1 rzutował na termin ukończenia zadania numer 2, co mimo braku stosownego aneksu w zakresie zmiany terminu realizacji zadania numer 2 powoduje brak zwłoki wykonawcy w realizacji umowy. Brak jest też uprawnienia po stronie zamawiajšcego do skutecznego naliczenia kary umownej i potršcenia jej z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Podkreœlił również Sšd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 4 lipca 2017 roku (sygn. akt I Aca 680/16), iż dłużnik, obalajšc domniemanie prawne wynikajšce z art. 476 k.c. kreujšce jego odpowiedzialnoœć za opóŸnienie może powoływać wszelkie okolicznoœci, które doprowadziły do opóŸnienia, a które nie sš mu obiektywnie zarzucalne. Do takich okolicznoœci należy w przypadku zawarcia umowy o dzieło naruszenie przez wierzyciela – wynikajšcego z art. 640 k.c. – obowišzku współdziałania stron, co w opisywanej sprawie wzmacniało argumentację o naruszeniu przez zamawiajšcego obowišzków nałożonych w umowie w zakresie dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Autorki sš adwokatami w Kancelarii Adwokackiej Stryja & Wspólnicy w Gliwicach.