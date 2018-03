Prokuratura wkracza w życie rodziców - wojciech Tumidalski o nowych rozwodach

Zmartwiš się prawnicy żyjšcy z rozwodówek, bo na mediacjach nie zarobiš.

Konstytucja mówi: małżeństwo jako zwišzek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo sš pod ochronš i opiekš Rzeczypospolitej Polskiej. Trwajš dyskusje, jak państwo powinno je sprawować i jak głęboko może ingerować w podstawowš komórkę społecznš. Gdy w rodzinie dochodzi do przestępstwa, organy œcigania powinny móc podjšć interwencję. Co jednak, gdy nie mówimy o przestępstwie?

Ministerstwo Sprawiedliwoœci ma pomysł na zmiany w postępowaniach rozwodowych, który tę ingerencję pogłębi. Mediacja, dotychczas dobrowolna, stanie się w zasadzie obowišzkowa, a do sporu o kontakty rodziców z dzieckiem wkroczy prokurator.

Taka zmiana to na pewno sukces œrodowiska mediatorów, ale rozstajšcych się małżonków nie ucieszy. Obowišzkowe postępowanie pojednawcze już było – za PRL. Zrezygnowano z niego, bo przecišgało proces.

Kto przechodził przez rozwód, zna ten ból i chciałby jak najszybciej mieć za sobš traumę pozwu, czekania na termin, procesu, kolejnych rozpraw, bojów o majštek i dzieci, aż do wyroku. W najlepszym razie to kilka miesięcy, ale realnie trzeba liczyć ten czas w latach. Teraz będzie to trwało jeszcze dłużej. Zyskajš małżonkowie, którzy rozwodzić się nie chcš. Podczas mediacji będš mogli próbować ocalić rozpadajšcy się zwišzek. Jeœli naprawdę ocalš – będzie to sukces. W większoœci przypadków skończy się jednak grš na czas.

Zmartwiš się też prawnicy żyjšcy z rozwodówek, bo na mediacjach nie zarobiš. Dodatkowe zajęcie zyskajš za to prokuratorzy. Czy naprawdę bez ich udziału nie da się ustalić, który rodzic i w jakim zakresie zajmie się dziećmi? Starzy adwokaci wiedzš, że bez porozumienia zainteresowanych nie pomogš ani oni, ani sędzia, ani prokurator. I będzie tak, jak œpiewała Maryla Rodowicz: „ty masz pewnie więcej spokoju, ja mam dzieci"... Bo często dziećmi w rozwodzie się gra. A teraz do gry wejdzie prokuratura. Aż się prosi, by niš postraszyć współmałżonka. Rozwodu to nie przyœpieszy, traumy nie skróci. Wręcz przeciwnie. Š?

