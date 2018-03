Kryptowaluty regulujmy z głową

Szybko zmieniajšcy się nowy cyfrowy s?wiat finansów nie może być regulowany przez ludzi o nieodpowiednich kwalifikacjach, którzy nie rozumiejš innowacji rynkowych.

Œwiat stanšł w obliczu kolejnej rewolucji – kryptowalut. Nie ma tygodnia bez narodzin kolejnych „cyfrowych pienie?dzy", zwišzanych stricte ze s?wiatem technologii i finansów, ale także z pozornie odległymi branżami. Nie chodzi juz? tylko o bitcoina, najbardziej znana? pionierska? kryptowalutę, uosobienie cyfrowego s?rodka płatniczego. Powstajš nawet tak absurdalne i tworzone dla z?artu waluty jak DogeCoin, kto?rego kapitalizacja przekracza 600 mln dol.!

Jak to zwykle bywa przy komercjalizacji nowych wynalazków technologicznych, szybko dochodzi do pe?knie?cia balonów spekulacyjnych, jak w przypadku dotcomów na poczštku obecnego wieku. Ale technologia pozostaje, wpływajšc na procesy biznesowo-produkcyjne, a z czasem kształtujš się bardziej cywilizowane modele biznesowe. Czy tak be?dzie z technologia? blockchain? Zdecentralizowana baza danych składajšca się z kryptograficznie zabezpieczonych bloków informacji, rozproszonych po internecie, to paradok...