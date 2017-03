Krzyżak: Światełko w korytarzu

Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała

Korytarze humanitarne dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Syrii działają od roku we Włoszech. We wtorek porozumienie o utworzeniu korytarza podpisano we Francji. Do jego otworzenia przygotowuje się też Hiszpania.