Automaty od wszystkiego

Handlujšce maszyny majš przed sobš œwietlanš przyszłoœć. Co prawda polski rynek vendingowy (sprzedaż towarów lub usług bez udziału człowieka) w porównaniu z Japoniš, Francjš czy Włochami uchodzi za słabo rozwinięty, bo automatów jest nad Wisłš zaledwie ok. 70 tysięcy (dla porównania: we Włoszech – 650 tys.).