Nowy konkurs na projekt strefy euro

W Europie trwa właœnie dyskusja o przyszłym kształcie UE i wszystko wskazuje na to, że nie będzie Unii dwóch prędkoœci. Jedynš przyszłoœciš będzie poszerzona eurostrefa – to kluczowy argument, którym sygnatariusze zainicjowanego przez „Rzeczpospolitš" listu otwartego do premiera przekonywali go, że wznowienie przygotowań do członkostwa Polski w strefie euro jest sprawš niecierpišcš zwłoki.