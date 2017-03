Czysta energia dla Europejczyków

A taka szansa pojawiła się niedawno, gdy Komisja Europejska zaprezentowała pakiet „Clean Energy for all Europeans", który stanowi rozwinięcie zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki o co najmniej 40 proc. do 2030 r. Nowy dokument porusza zagadnienia efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, struktury rynku, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad zarządzania na potrzeby unii energetycznej. Propozycje Komisji opracowano tak, aby pokazać, że przejście na czystą energię będzie stanowić w przyszłości sektor wzrostu – będzie to sektor „mądrych inwestycji finansowych" (tzw. smart money).

Nie znaczy to jednak, że już teraz możemy odetchnąć z ulgą i odtrąbić sukces. Hasła: czysta energia i gospodarka niskoemisyjna, nie u wszystkich polityków budzą entuzjazm. Warto więc decydentom podsunąć dane, że w 2015 r. na całym świecie przyciągnęły one inwestycje o wartości 300 mld euro. Unia Europejska jest odpowiednio przygotowana na to, aby swoją politykę w obszarach badań, rozwoju technologicznego i innowacji wykorzystać do tego, by przejście na czystą energię przekształcić w konkretne możliwości dla przemysłu. Dzięki uruchomieniu publicznych i prywatnych inwestycji w wysokości 177 mld euro rocznie, począwszy od 2021 r., pakiet ten może w ciągu następnego dziesięciolecia generować w Europie blisko 1-procentowy wzrost PKB oraz doprowadzić do powstania 900 tys. nowych miejsc pracy.

W Polsce, w obszarze czystej energii, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Problem smogu jest konsekwencją faktu, że od wielu lat każdego roku w indywidualnych gospodarstwach domowych spala się ok. 8–9 mln ton węgla i ok. 7–7,5 mln ton drewna. To źródła emisji do atmosfery CO2 i cząstek stałych, które można w wielu przypadkach zastąpić niskoemisyjnym gazem, zwłaszcza w domach na obszarach wiejskich i nisko zurbanizowanych. Stosowanie pakietu czystej energii to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale i zdrowotna. Europejska Agencja Ochrony Środowiska alarmuje, że jednym z największych zagrożeń dla zdrowia Europejczyków są toksyczne substancje emitowane m.in. z elektrowni węglowych, domowych pieców oraz spalania śmieci. Z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza co roku umiera 476 tys. ludzi, w tym prawie 50 tys. stanowią zgony zarejestrowane w Polsce. Czysta energia to więc cywilizacyjne być albo nie być.

Sylwester Śmigiel, prezes Gaspolu oraz członek prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego