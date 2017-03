Interwencjonizm drogowy

Urzędnicy powiesili na skrzyżowaniach ulic, na których światła dla samochodów zmieniają się automatycznie, puszki z przyciskiem do przełączania światła dla pieszych. Ci piesi, którzy o tym nie wiedzą, stoją na czerwonym świetle, choć samochody też mają czerwone! Aż tak głupi to ci urzędnicy nie są – pewnie pobrali jakieś honoraria za wdrożenie innowacyjnego rozwiązania.

Jeszcze lepsi są ci, którzy decydowali o remoncie mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie. Jadąc prawym pasem w kierunku zachodnim, dojeżdżamy do zjazdów na Wisłostradę. Najpierw jest ślimak do zjazdu w kierunku północnym – na Gdańsk, a kilkanaście metrów dalej w kierunku południowym do centrum Warszawy. Od zawsze kilka metrów pasa jezdni pomiędzy jednym a drugim ślimakiem było zamalowane znakami poziomymi (powierzchnia wyłączona z ruchu). Dlaczego? Nikt nie wiedział. I nikt ze skręcających na południe nic sobie z tego nie robił. Jechał prawym pasem, mijał zjazd na Gdańsk, przejeżdżał przez odcinek zamalowany i zjeżdżał na Wisłostradę w kierunku centrum. Nie było tam miejsca, by postawić policjantów do wlepiania mandatów za złamanie absurdalnego zakazu.

Jakaż musiała być frustracja urzędnika, który jechał kiedyś pasem środkowym i się namyślił, by skręcić do centrum, w ostatniej chwili – już po minięciu ślimaka na Gdańsk – i nie mógł zmienić pasa ruchu, bo z jego prawej strony jechały samochody, które skręcały do centrum... Dlatego w trakcie remontu mostu za 800 mln zł urzędnik postawił na swoim. Prawy pas został przebudowany. Postawiono zaporę metalowo-betonową rozdzielającą zjazd na Gdańsk i na centrum. Więc ci, którzy jadą do centrum, muszą się wbić wcześniej na pas środkowy, co tamuje ruch zarówno na pasie prawym tym, którzy skręcają na Gdańsk, jak i na bardziej zatłoczonym pasie środkowym tym, którzy jadą w kierunku zachodnim na Poznań. Nie będziecie jeździć, jak wam wygodniej! Państwo i jego urzędnicy wiedzą lepiej. To jest właśnie interwencjonizm państwowy.

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni Łazarskiego i szefem rady Warsaw Enterprise Institute