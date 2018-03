Powietrze może być czyste

Gdyby regionalne plany działań naprawczych respektowano, smog od wielu lat byłby tylko wspomnieniem.

Smog w Polsce jest faktem. Niezbitym. Nikt już tego nie podważa. Od rozpoczęcia sezonu grzewczego aż do jego zakończenia otacza nas zawiesina pyłów i trujšcych gazów. Sytuację poprawiajš co prawda silne wiatry, które czasami wydmuchujš z miast i gmin snujšce się wyziewy z domowych kominów. Pomagajš też wyższe temperatury, bo spala się mniej węgla. Zwykle jednak, jeżeli jest zimno i nie wieje wiatr, a na dodatek jest tzw. niska inwersja (odwrócenie układu temperatur) niepozwalajšca na unoszenie się spalin do góry, otula nas trujšca mgła. Jest ona powodem wielu chorób, skracania naszego życia oraz ogromnych strat liczonych w dziesištki miliardów euro rocznie.

Rozwišzanie jest trywialnie proste, ale wymaga dużej determinacji politycznej i ogromnych pieniędzy. Wystarczy zlikwidować, a przynajmniej ograniczyć do absolutnego minimum, spalanie paliw kopalnych, zarówno węgla i drewna (zwłaszcza mokrego) w paleniskach domowych, jak i benzyn oraz olejów napędowych – w samochodach. Czy to się da zrobić? Oczywiœcie, że tak. Sš kraje, w których smogu nie ma. Polska rzeczywistoœć wymaga jednak innych, bardziej skomplikowanych działań.

Już od niemal 15 lat wszędzie tam, gdzie rzšdowe służby inspekcyjne stwierdziły przekroczenia norm jakoœci powietrza, marszałkowie województw wprowadzili do prawa lokalnego plany działań naprawczych, których celem jest osišgnięcie zadowalajšcego poprawienia czystoœci powietrza, by spełniało europejskie normy. Gdyby to prawo respektowano, smog od wielu lat byłby tylko wspomnieniem, a niestety nie jest.

Obowišzek realizacji planów naprawczych cišży na włodarzach wszystkich polskich gmin, zwłaszcza miejskich. Skutecznoœć działań wymaga integracji wielu służb gminnych, zwišzanych nie tylko z ochronš œrodowiska, ale i planowaniem przestrzennym, transportem, usługami ekosystemowymi czy z zieleniš. Dlatego jest to jedno z najtrudniejszych zadań zwišzanych z zarzšdzaniem gminš. Wymaga œwietnej organizacji pracy, od diagnozy poprzez planowanie, organizację, realizację po kontrolę. Dokładnie tak, jak w „Traktacie o dobrej robocie" prof. Kotarbińskiego.

Niezbędne sš wysokie kompetencje, żelazna dyscyplina, czas i oczywiœcie pienišdze. I brak tych ostatnich jest najczęstszš przyczynš słabej realizacji planów naprawczych. Również czas jest jednym z kluczowych wrogów tych działań. Stšd tendencja do działań na skróty, często pozornych i dajšcych szybki efekt PR, ale bez wpływu na poprawę jakoœci powietrza.

Czujniki niskiej jakoœci

Takim przykładem jest bezsensowne montowanie przez samorzšdy niskokosztowych mierników, a właœciwie liczników czšstek pyłu PM2,5 i PM10 do monitoringu gminnego. Anonse o ich zakupie sš nagłaœniane, dajšc wrażenie, że skoro coœ się dzieje, to znaczy, że ktoœ myœli i dba o komfort naszego życia.

W wyniku rosnšcej koniunktury na takie urzšdzenia nastšpił wysyp firm montujšcych bardzo tanie mierniki, czy raczej liczniki czšstek pyłu, których jedynš innowacyjnoœciš względem drugich jest odmienny kształt obudowy. Sprowadzane sš również masowo jeszcze tańsze identyczne urzšdzenia z Chin i Indii, czyli z regionów o porównywalnym poziomie zanieczyszczenia powietrza, jak w Polsce.

Jakoœć pomiarowa tych urzšdzeń jest bardzo problematyczna, niezwykle uzależniona od warunków atmosferycznych i ich usytuowania. Sš one szczególnie przydatne w domach, samochodach i – z ograniczeniami – na parapetach i framugach okien. I takie jest ich przeznaczenie.

Pół biedy, jeżeli z takich własnych „przydomowych" liczników (podobnie jak z zaokiennych stacji meteorologicznych) korzysta bezpoœrednio mieszkaniec. Gorzej, gdy gmina udostępnia na portalach samorzšdowych dane wštpliwej jakoœci, często zawyżane, wpływajšc tym samym na poziom emocji, a nawet na wyceny nieruchomoœci na swoim terenie. Takich gmin jest już sporo, wszystkie wprowadzajš mieszkańców w błšd.

Jedno z mazowieckich miast zainstalowało 44 takie liczniki i ogłosiło o budowie najgęstszej sieci monitorowania jakoœci powietrza w Europie. Z kolei duże œlšskie miasto wyposażyło w takie przydomowe liczniki wszystkie dzielnice i na swoim portalu kilkumetrowš reprezentatywnoœć jednego miernika rozcišgnęło na obszar całej dzielnicy. Co więcej, chwilowe – nawet sekundowe – wartoœci porównuje z normami 24-godzinnymi, alarmujšc o nieistniejšcych przekroczeniach i niepotrzebnie sugerujšc mieszkańcom sposoby reagowania. Jedno z miast wojewódzkich poinformowało o zakupie pakietu takich liczników, wišżšc ten fakt z działaniami na rzecz poprawy jakoœci powietrza.

Polskie prawo jasno wskazuje, jak administracja publiczna powinna okreœlać stan zanieczyszczenia powietrza oraz co i jak można udostępniać mieszkańcom, aby nie wywoływać niepotrzebnych emocji.

Działania niezgodne z prawem nakręcajš spiralę paniki, co powoduje sięganie przez mieszkańców po nieuczciwie reklamowane œrodki zaradcze w postaci suplementów diety, po tabletki i płyny oczyszczajšce, kremy i zupełnie nieskuteczne maseczki ochronne.

Co robić? Zagrożenie zdrowia i życia wywołuje zrozumiałe emocje społeczne, które można opanować tylko poprzez dobrze zorganizowane i konsekwentne działania.

Zatrudnić kominiarzy

Każda gmina w Polsce powinna zinwentaryzować wszystkie czynne paleniska i kominki domowe. Ponad dziesięć lat temu spółdzielnie kominiarskie proponowały taki spis za symboliczne wynagrodzenie. Niestety, rzšd z oferty nie skorzystał. Warto wrócić do tej propozycji. Niezbędna jest też diagnoza skutków działań naprawczych – już podjętych i dopiero planowanych.

Uzupełnieniem pomiarów referencyjnych powinny być tanie dopuszczalne metody modelowania matematycznego, dajšce wystarczajšco wiarygodne wyniki i co więcej, identyfikujšce „winowajców", czyli rodzaje Ÿródeł emisji powodujšcych nadmierne zanieczyszczenia powietrza. Takie systemy w nielicznych miastach sš stosowane.

Niezależnie od kosztów powinny być realizowane uchwalone plany działań naprawczych, obejmujšce też zmiany infrastruktury, szczególnie ciepłowniczej, gazowej i elektrycznej. Plany zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać niezbędne obszary przewietrzania miasta, strefy ograniczonej komunikacji, rozwój usług ekosystemowe, czyli miejskich układów przyrodniczych. Tak więc i w Polsce możliwe jest w najbliższych latach osišgnięcie dobrej jakoœci powietrza, którym oddychamy.

Autor jest ekspertem BCC ds. polityki œrodowiskowej, ministrem œrodowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, prezesem think tanku Atmoterm.