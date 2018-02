Wirtualne byty, realna kasa...

Nowe przedsięwzięcia biznesowe, startupy, siłš rzeczy poruszajš się w nowoczesnym technologicznie obszarze, podczas gdy nasz aparat skarbowy funkcjonuje cišgle w XIX wieku – pisze ekonomista.

Rzšd ustami premiera Morawieckiego wyraża entuzjastyczne zainteresowanie i wspieranie przedsiębiorczoœci. Co więcej, powołał do życia odrębne ministerstwo ds. przedsiębiorczoœci i technologii, co ma œwiadczyć o woli rzšdu w promowaniu i wspieraniu w różnoraki (kompleksowy?) sposób, m.in. powstawania nowych przedsiębiorstw, startupów, inwestycji i tworzenia nowych rozwišzań technicznych i technologicznych etc.

Co prawda obiecanej przez wicepremiera – a dzisiaj już premiera – konstytucji przedsiębiorczoœci cišgle przedsiębiorcy nie otrzymali (czyżby awersja PiS-owskiego rzšdu do konstytucji odgrywała tutaj jakšœ rolę?), niemniej gospodarka otrzymuje od dwóch lat całš górę obietnic, które jednak specjalnie nie skutkujš chociażby intensyfikacjš inwestycji, szczególnie przez sektor prywatny.

Brak koordynacji

Pan premier Morawiecki, gdy jeszcze funkc...