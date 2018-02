Deklaracje niewarte złamanego szeląga

Sš różne miary wartoœci. Coœ może na przykład kosztować marne grosze. Sš też rzeczy niezasługujšce nawet na złamanego szelšga. Ale gdy coœ jest kompletnie bezwartoœciowe, można powiedzieć: „warte tyle, co obietnice polskiego ministra". Jak się bowiem okazuje, słowo ministra Rzeczypospolitej Polskiej znaczy tyle, co kałuża po zeszłorocznym œniegu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Oto dowód: w 2011 r. rzšd zdecydował o podniesieniu stawek VAT o 1 pkt proc. Wyjštkowo i tymczasowo – na trzy lata, by poprawić stan publicznej kasy. Solenne obietnice zapisano w ustawie. Trzy lata minęły i... okazało się, że ówczesny minister finansów (trzykrotny "zdobywca" Gospodarczych Malin, antynagrody Pracodawców RP), potężnie pomylił się przy szacowaniu budżetu. Tymczasowoœć przedłużono więc do końca 2016 r. A gdy nastała nowa władza, dodała jeszcze dwa lata, do 31 grudnia 2018 r.Mamy luty. Czyżby stawki za 10 miesięcy miały wrócić do normy? "Nie ma decyzji o obniżce stawek VAT. Zakładamy, że dopóki nie ma prawie pełnej redukcji luki w VAT, stawki się nie zmieniš" – powiedział wiceminister finansów w wywiadzie, jaki ukazał się w ubiegłym tygodniu.Stawki miały wrócić automatycznie do zwykłego poziomu po trzech latach, a nie po siedmiu! I...