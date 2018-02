Szansa na rozwój dla biznesu

Istotš tego sektora jest cišgła zmiana, permanentna rewolucja. Nawet w naszym raporcie używamy okreœleń, które sš dopiero u progu upowszechnienia – techniki kognitywne, blockchain czy 5G. Polska zresztš, mimo że umiarkowanie wypada w statystykach, nie jest wcale w jakimœ bardzo złym miejscu na œwiatowej mapie najnowoczeœniejszych technologii. Ich dostępnoœć zwiększa się w całkiem niezłym tempie, może nie mamy cyfrowej rewolucji, za to cyfrowy rozwój – na pewno.

Pytanie tylko, co się ma dziać w następnym kroku. Pamiętam jednš z debat w redakcji „Rzeczpospolitej", dyskusja dotyczyła między innymi inicjatywy cennej, czyli planu docišgnięcia œwiatłowodu do każdej szkoły. Kluczowy z zidentyfikowanych wówczas problemów sprowadzał się do tego, co robić z technologiš, jak najbardziej efektywnie zagospodarować nowoczesne łšcze. Sprawa nie była prosta i oczywista, i tak w gruncie rzeczy nie odnosi się do szkół, ale również do funkcjonowania naszego biznesu. Szeroko pojęta branża IT w Polsce ma się nieŸle, dostarcza najnowoczeœniejsze technologie, tyle że przedsiębiorcy nie sš za bardzo skłonni z nich korzystać. Jak mówiš najróżniejsze badania, wdrożenie rozwišzań z zakresu Przemysłu 4.0 nie będzie w naszym kraju sprawš prostš. Biznes w dużej swej częœci nie czuje potrzeby korzystania z nowoczesnych technologii, nie czuje też ewidentnych korzyœci. Przecież gospodarka, a co za tym idzie firmy, zwłaszcza teraz prosperujš œwietnie i bez Przemysłu 4.0.

Tym większe wyzwanie stoi przed tymi, którzy technologie dostarczajš. To nie tylko wyzwanie techniczne, ale także z zakresu edukacji i inspiracji. Biznesowi trzeba pokazać cały olbrzymi zakres możliwoœci, który się przed nim otwiera, szans na rozwój firmy i wejœcia na nieznane dotšd obszary. Oczywiœcie, przedsiębiorcy zrobiš, co będš chcieli – skorzystajš lub nie. Mam jednak nadzieję, że ta druga grupa, sama wystawiajšca się na poważne biznesowe ryzyko, będzie jak najmniejsza.