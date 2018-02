W inter is coming", czyli „nadchodzi zima" – mawiajš bohaterowie popularnego serialu „Gra o tron". Tak przypominajš sobie o nieuchronnym niebezpieczeństwie. O tym, że nadejdzie zišb, zamieć i głód, a do bram dobijać się będš hordy wrogów.

"Gra o tron" to bajkowa fikcja. Niestety, w realnym œwiecie też trzeba głoœno mówić "Winter is coming". Zbliża się niebezpieczeństwo. I to nie żadne filmowe straszydła. To bestie gospodarczego œwiata – recesja, bezrobocie, bieda. Nadchodzš mimo pnšcych się w górę wskaŸników. Wbrew "życzeniowemu" myœleniu, że piękne chwile będš trwać wiecznie. Otóż przykro mi, nie będš. Kilkanaœcie dni temu przez œwiatowe giełdy przeszło tšpnięcie, nazywane "korektš". Rynki się zachwiały, waluty zaczęły drożeć. Zdziwieni eksperci zaczęli tłumaczyć, że zaszła rzecz nieprzewidywalna. Że zaraz wszystko wróci do normy i tak dalej.

Nie byłbym tego taki pewny. Normš jest właœnie cyklicznoœć gospodarki. Ruch w górę i w dół. Ludzie łatwo o tym zapominajš. Tymczasem widać już kres "dobrego" cyklu. Ożywienie w gospodarce USA trwa od 104 miesięcy. T...