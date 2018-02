Kabrioletem w kosmos Flickr

Widzieliœcie? Czerwony kabriolet lecšcy w kosmosie na tle niebieskiej powierzchni naszego globu? Jeœli nie – to powinniœcie, bo takiego show jeszcze nie było. Elon Musk, przedsiębiorca i wizjoner, załadował produkowanš przez siebie elektrycznš Teslę do rakiety. Zbudowanej także przez jego firmę – SpaceX. Po czym wystrzelił w kierunku Marsa. Po co?