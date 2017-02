Frankowicze: jest idealne rozwiązanie

Artykuł rozpocznijmy od wprowadzenia, czyli przytoczenia definicji kredytu walutowego. Problem w tym, że takiej definicji legalnej nie ma. Również, jak pokazuje historia nie było takiego produktu jak kredyt hipoteczny walutowy. Możemy jedynie mówić o kredycie hipotecznym, denominowanym w walucie obcej. Od razu może pojawić się pytanie, w jakim celu kredytobiorca chcąc pożyczyć od banku pieniądze na zakup nieruchomości w Polsce miałby zaciągać kredyt np. we frankach szwajcarskich lub jenach japońskich. Otóż tu pojawia się pierwszy aspekt – korzyść po stronie kredytobiorcy. Bank zgodził się udzielić kredytu z niższym oprocentowaniem z zastosowaniem obiektywnego wskaźnika dla innej waluty, jeżeli kwotę pożyczoną oraz spłacane raty kapitałowe odniesiemy właśnie do tej waluty. Była to niewątpliwa korzyść dla kredytobiorców, gdyż zamiast wysokiego WIBORU, podstawą ustalenia oprocentowania kredytu był niższy LIBOR.

Załóżmy, że kredytobiorca rozważał zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania w dniu 1 lipca 2006 r. Miał wówczas do wyboru albo stopę referencyjną WIBOR 3M w wysokości 4,21 albo LIBOR 3M w wysokości 1,52. Różnica jest niebagatelna przy dużych kwotach kredytów, przekłada się nawet na różnicę 300 zł w wysokości raty przy kredycie 100.000 zł. Kredytobiorca jest informowany, że kurs walut obcych jest zmienny, a także o jego zmianie w ciągu ostatniego roku lub trzech lat. Dalej jednak kredytobiorca widzi tylko i wyłącznie korzyść w postaci niższej raty, co pozwoli mu na zaciągnięcie wyższego kredytu i zakupu lepszego wymarzonego mieszkania.

Czy bank udzielając kredytu w oparciu o stopę referencyjną niższą od inflacji niż widział dla siebie korzyść – tak. Korzyścią banku jest w tym przypadku marża doliczana do oprocentowania kredytu, a także niejednokrotnie prowizja od jego udzielenia. Aby nie wykazywać straty bank w swoim systemie może dokonywać wirtualnych zapisów, że raty płacone w złotówkach odpowiadają pewnej kwocie we frankach szwajcarskich, co tym samym pozwala na uniknięcie zapisów o zapłacie rat z oprocentowaniem niższym niż inflacja.

Kredytobiorca i bank widząc swoje korzyści zawierają umowę kredytu hipotecznego denominowanego we frankach szwajcarskich. Prawnik powinien sobie odpowiedzieć na pytanie co jest właściwie przedmiotem takiej umowy. Kredytobiorca bowiem zwraca się do banku o to, aby ten przelał na konto sprzedającego nieruchomość określoną kwotę w złotówkach. Na podstawie zawartej umowy bank to wykonuje. Oczywistym jest konsensus między kredytobiorcą a bankiem – pożyczenie określonej kwoty w złotych, aby zapłacić za nieruchomość. To w takim razie jaka jest rola franka szwajcarskiego w tej umowie, czy bank pożyczył franki czy złotówki. Czy kredytobiorca ma oddawać to co w istocie otrzymał tj. określoną kwotę w złotych czy to czego nie otrzymał, a mianowicie określoną kwotę we frankach szwajcarskich.

Na marginesie należy tylko wspomnieć o dodatkowym źródle dochodu banku w postaci tzw. spreadu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-26/13 Arpad Kasler zajmował się kwestią warunku umownego polegającego na obowiązku spłaty kredytu w oparciu o kurs sprzedaży waluty obcej, w sytuacji, gdy do wypłaty kredytu przyjęty był kurs kupna tej waluty. Trybunał dostrzegł, iż umowa kredytu w zakresie udostępnienia kwoty kredytu po określonym kursie nie przewiduje w istocie w związku z tym obliczeniem świadczenia przez kredytodawcę żadnej usługi, co pozwala na kontrolę tego warunku pod kątem jego uczciwości w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95, s. 29).

Skierujmy jednak z powrotem uwagę na naszego kredytobiorcę i bank, którzy zgodnie uważają, że zawarli korzystną dla siebie umowę. Zaczynają zachodzić zjawiska w globalnej ekonomii, których skali zmian nie przewidywali. Następuje rok 2007 i początki kryzysu na rynkach finansowych. Umacnia się waluta, która stanowi podstawę ustalenia obowiązku spłaty rat przez kredytobiorcę. Zaczyna on płacić wyższe raty, wynikające z podwyższenia się kursu franka szwajcarskiego. Czy nasz kredytobiorca narzeka – otóż paradoksalnie nie. Wszystkim znajomym mówi, że i tak płaci niższe raty, niż gdyby zaciągnął kredyt w złotówkach. Wówczas jeszcze nie myśli o zmianie mieszkania na inne, co zawęża jego postrzeganie niedogodności podwyższenia kursu waluty.

Mija jednak parę lat. Nasz kredytobiorca zastanawia się nad zakupem większego mieszkania. Kurs waluty jednak nie spadł. Okazuje się, że nasz kredytobiorca ma do spłaty większą kwotę wyrażoną w złotych niż tych złotych otrzymał zawierając umowę kredytową. Uważa się zatem za skrzywdzonego przez bank, który w jego ocenie nadmiernie się ma wzbogacić poprzez otrzymanie wyższej kwoty. Pojawiają się żądania, aby kwotę kredytu przeliczyć według innego kursu niż obecny, w niektórych projektach nazwany jako „kurs sprawiedliwy".

Z drugiej strony banki alarmują, że takie przeliczenie zachwieje stabilnością sektora bankowego. Przeciętny człowiek zada jednak pytanie – jeżeli kwota kredytu zostanie przeliczona według kursu wyższego niż ten po którym został udzielony kredyt, to gdzie tu strata banku? Otóż księgowo jednak strata będzie musiała być wykazana, gdyż bank w swoich zapisach księgowych przyjął, że otrzyma określoną ilość waluty obcej, zaś takie przeliczenie nie pozwoli na zrealizowanie planów finansowych.

Próby ustawowego uregulowania kwestii kredytów walutowych prezentowane co jakiś czas w mediach nie zmierzają do całkowitego rozwiązania problemu. Mamy bowiem obiektywnie sytuację, kiedy bank udzielił kredytu w złotówkach a do spłaty pozostaje więcej złotówek niż wypłacona kwota kredytu. Czy przyjęcie „kursu sprawiedliwego" coś zmieni - w moim odczuciu nie. Kredytobiorcy będą mieli poczucie, że i tak część ich płatności była zawyżona w stosunku do ich zadłużenia. Czy przejęcie przez bank nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu jest dobrym rozwiązaniem – również nie. Minęło 10 lat od wzięcia przez naszego kredytobiorcę kredytu. Zakładając raty malejące oraz okres kredytowania 20 lat – w jego odczuciu spłacił on połowę wartości tej nieruchomości. Bank z kolei nie jest zainteresowany przejęciem nieruchomości, gdyż jego podstawową działalnością jest działalność finansowa. W przypadku masowych zwrotów nieruchomości przez kredytobiorców rzeczywiście mogłoby dojść do zachwiania sektora finansowego.

Czy pomoc finansową „frankowiczom" powinno udzielić Państwo? Moja odpowiedź brzmi – nie. Dlaczego kredytobiorcy, którzy w roku 2006, będąc trochę bardziej zachowawczy, zaciągnęli kredyt złotówkowy i płacąc przez ten okres znacznie wyższe raty niż „frankowicze" mieliby ze swoich podatków dokładać się do pomocy kolegom, którzy przez lata i tak zapłacili mniej.

A jednak, mimo wszystko, czemu i tak nikomu nie zależy na rozwiązaniu problemu kredytów walutowych? Jak wskazano wyżej zarówno kredytobiorca jak i bank podpisali korzystną dla siebie w tamtym czasie umowę.

Istnieje jedno idealne z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych rozwiązanie – zmienić wszystkie umowy o kredyt denominowany w walucie obcej w kredyt „złotówkowy" na warunkach oferty danego banku z dnia zawierania umowy kredytu. Przy takiej zamianie bank musiałby obliczyć kwotę zapłaconych rat w złotych, kwotę jaka byłaby do zapłaty w przypadku harmonogramu rat kredyty złotówkowego i dokonać odpowiedniego rozliczenia. Niewykluczone, że po stronie kredytobiorcy istniałaby konieczność dopłaty, gdyż jego korzyścią przez większą część trwania umowy było to, że zapłacił kwotowo mniej niż gdyby wziął kredyt złotówkowy. Z drugiej strony jednak takie rozliczenie pozwoliłoby na przyjęcie, że została dokonana spłata części kapitału i do spłaty pozostaje mniejsza kwota niż obecna wartość nieruchomości, co pozwala naszemu kredytobiorcy już na sprzedaż mieszkania.

Pojawia się pytanie – jeżeli to jest takie dobre rozwiązanie, to dlaczego nikt nie rozważa jego wprowadzenia. Otóż należy powrócić do tezy zawartej w tytule artykułu – nikomu nie zależy na rozwiązaniu problemu kredytów walutowych. Kredytobiorcy – frankowicze w istocie do tej pory w odniesieniu do kredytobiorców spłacających kredyty złotówkowe zapłacili kwotowo mniej. Nie wiadomo, czy chcieliby zrezygnować z korzyści w postaci niższego oprocentowania za okres ostatnich 10 lat. Banki z kolei nie chcą zrezygnować z oczekiwanych przychodów w postaci wysokich wpływów w złotówkach.

Z takiego rozwiązania jedynie ucieszyliby się kredytobiorcy kredytów złotówkowych – sytuacja byłaby rozwiązana bez konieczności ponoszenia kosztów z budżetu państwa, a tym samym z ich pieniędzy.

Piotr Markiewicz, SSR Gdańsk-Północ w Gdańsku