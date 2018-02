Zamach na prywatność

Założenia projektu ustawy antykorupcyjnej sš szczytne, ale jej ofiarami będš władze prywatnych spółek, bo ograniczy ona ich konstytucyjne prawa i wolnoœci.

Przedstawiciele rynku kapitałowego narzekajš, że nowe przepisy antykorupcyjne mocno dotknš powszechnych towarzystw emerytalnych, na których władze nałożono dodatkowy wymóg ujawniania informacji o dochodach.

O tym, że nie sš to żale na wyrost, œwiadczy fakt, że kilkoro członków rad nadzorczych już złożyło rezygnację, obawiajšc się skutków nowej ustawy. Nie dlatego, że majš coœ do ukrycia, ale uznali, że upublicznienie takich oœwiadczeń łamie ich konstytucyjne prawo do prywatnoœci.

Poszerzenie definicji osoby publicznej będzie oznaczało objęcie niš członków władz licznych spółek, w których Skarb Państwa lub samorzšd ma więcej niż 20 proc. udziałów. A przecież udział mniejszoœciowy podmiotu publicznego nie powoduje, że spółka przestaje być prywatna.

Eksperci zastanawiajš się też, czy przepisy nie uderzš w sektor startupów. Rzšd ...