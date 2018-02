Przywiązani do ziemi

"Fala przypływu podnosi wszystkie łodzie" – powiedział w 1960 roku prezydent USA J.F. Kennedy, przekonany, że wszyscy – od pucybuta po milionera, choć nie w jednakowym stopniu – korzystajš z koniunktury gospodarczej. W Polsce obserwacja ta jednak się nie sprawdza.

Choć w wyniku szybkiego wzrostu gospodarczego bezrobocie rejestrowane radykalnie spadło z 20 proc. w 2003 roku do 6,6 proc. obecnie (według danych GUS), to wcišż pozostajš gminy, gdzie pracy po prostu nie ma i ludzie żyjš z zasiłku. W innych zaœ gminach, a zwłaszcza w największych miastach, mamy do czynienia z dramatycznym brakiem pracowników. Powód takiej schizofrenicznej sytuacji? Przede wszystkim zaskakujšco słaba mobilnoœć Polaków, jedna z najniższych w Europie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pokazujš to wyniki badań agencji rekrutacyjnej Work Service. Najwięcej Polaków deklaruje, że jest gotowych pracować maksymalnie w promieniu 15 km od obecnego miejsca zamieszkania. Bardzo niechętnie przenosimy się też do innych miejscowoœci, gdzie praca czeka. Z jednej strony widać, że Polacy umiejš liczyć: benzyna kosztuje, wynajem nowego mieszkania też – dla częœci osób to bariera nie ...